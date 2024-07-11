Михаил Дегтярев: «Риторика, что «в Европе и Америке все употребляют допинг, а мы тогда что», абсолютно неприемлема. Никаких киваний на Запад я не приемлю»

Михаил Дегтярев заявил, что не приемлет «киваний на Запад» в вопросах допинга.

Министр спорта России выступил на форуме «Спорт. Антидопинг. Здоровье» в Тамбове.

«Риторика, что «у них там – в Европе и Америке – все употребляют допинг, а мы тогда что», абсолютно неприемлема. Это преступная и неправильная риторика, надо думать о себе, о наших детях, спортсменах, а не о тех.

Чистота и честность в спорте должны быть аксиомой для нас всех. Никаких киваний на Запад я не приемлю. Надо заниматься своими вопросами», – заявил Дегтярев.

Ранее Дегтярев высказался о нулевой терпимости к допингу.