Михаил Дегтярев: «Риторика, что «в Европе и Америке все употребляют допинг, а мы тогда что», абсолютно неприемлема. Никаких киваний на Запад я не приемлю»
Михаил Дегтярев заявил, что не приемлет «киваний на Запад» в вопросах допинга.
Министр спорта России выступил на форуме «Спорт. Антидопинг. Здоровье» в Тамбове.
«Риторика, что «у них там – в Европе и Америке – все употребляют допинг, а мы тогда что», абсолютно неприемлема. Это преступная и неправильная риторика, надо думать о себе, о наших детях, спортсменах, а не о тех.
Чистота и честность в спорте должны быть аксиомой для нас всех. Никаких киваний на Запад я не приемлю. Надо заниматься своими вопросами», – заявил Дегтярев.
Ранее Дегтярев высказался о нулевой терпимости к допингу.
Вроде и не допинг, но звонок тревожный.
Ради результата, в нашей психологии, можно почти все.
А потом удивляемся, а нас то за шо?
Ждём воплощение в жизнь