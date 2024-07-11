Михаил Дегтярев: «Риторика, что «в Европе и Америке все употребляют допинг, а мы тогда что», абсолютно неприемлема. Никаких киваний на Запад я не приемлю»

Теги допинг Министерство спорта России Политика Михаил Дегтярев Р-Спорт Легкая атлетика

Михаил Дегтярев заявил, что не приемлет «киваний на Запад» в вопросах допинга.

Министр спорта России выступил на форуме «Спорт. Антидопинг. Здоровье» в Тамбове.

«Риторика, что «у них там – в Европе и Америке – все употребляют допинг, а мы тогда что», абсолютно неприемлема. Это преступная и неправильная риторика, надо думать о себе, о наших детях, спортсменах, а не о тех.

Чистота и честность в спорте должны быть аксиомой для нас всех. Никаких киваний на Запад я не приемлю. Надо заниматься своими вопросами», – заявил Дегтярев.

Ранее Дегтярев высказался о нулевой терпимости к допингу.

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13 комментариев
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Ну хоть кто-то это понимает
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Ответ Вечно в бане
> «Риторика, что «в Европе и Америке все употребляют допинг, а мы тогда что», абсолютно неприемлема. > А почему США можно вторгаться в Ливию, Ирак, Югославию, а нам нельзя? Ой…
это тут при чем ? Миша должен отдать команду вывести войска? и освободить узников из Гулага и Гуантанамо ? что вы от него хотите уточните пожалуйста
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Абсолютно правильно, моей крестнице в 10 лет, тренер предложил попить таблеточки которые можно только с 14 для улучшения результата.
Вроде и не допинг, но звонок тревожный.
Ради результата, в нашей психологии, можно почти все.
А потом удивляемся, а нас то за шо?
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Неожиданно и достойно уважения.
Ждём воплощение в жизнь
+4
-3
+1
Так никто и не говорит про допинг как таковой, говорят про двойные стандарты в "терапевтических исключениях" и прочей лабуде, позволяющей западным мутантам безнаказанно мутировать, тем самым убивая дух честный соревнований
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Ответ Westmoreland
Очередное Бла-бла-бла..... .
а что опять не так?
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это иноагент?!
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Ответ filippa
это тут при чем ? Миша должен отдать команду вывести войска? и освободить узников из Гулага и Гуантанамо ? что вы от него хотите уточните пожалуйста
Чтобы допинг разрешил
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Ответ Вечно в бане
> «Риторика, что «в Европе и Америке все употребляют допинг, а мы тогда что», абсолютно неприемлема. > А почему США можно вторгаться в Ливию, Ирак, Югославию, а нам нельзя? Ой…
А почему, кстати?
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