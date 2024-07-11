Глава комитета РУСАДА: «У нас растет количество запросов на терапевтическое использование, но если сравнить с США, то разница – в 8 раз. В России нужно продолжать эту работу»

В РУСАДА сравнили число запросов на терапевтические исключения в России и США.

Спортсменам разрешается принимать препараты из запрещенного списка Всемирного антидопингового агентства (WADA), если это необходимо по медицинским показаниям.

Председатель комитета по терапевтическому использованию Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Виктория Бадтиева сообщила, что за 2023 год в России было сделано 117 запросов на использование запрещенных субстанций, в США – 650. В 2022 году – 78 и 646 соответственно.

«У нас растет количество запросов на терапевтическое использование запрещенных субстанций, но если сравнить в сумме за несколько лет с тем, сколько подается запросов в США, то разница будет примерно в восемь раз (за 2022 год – Sports). Это говорит о том, что в России нужно продолжать эту работу.

Если посмотреть данные за 2022 год, то Россия по количеству запросов уступает не только США, где население более чем в 2,5 раза превышает наше, но даже маленькой Дании с населением с 5,9 миллиона человек против 146 миллионов россиян. В Дании было подано 155 запросов, а в России – 78», – сказала Бадтиева на форуме «Спорт. Антидопинг. Здоровье» в Тамбове.

Также глава комитета РУСАДА отметила, что за терапевтическими исключениями чаще обращаются спортсмены с сахарным диабетом.

«Пару лет назад мы заметили, что в московскую клинику по спортивной медицине стали обращаться за терапевтическими исключениями спортсмены из других регионов, которые болеют сахарным диабетом, инсулинозависимы и не могли получить по месту проживания разрешения для занятия спортом.

Стали разбираться и обнаружили, что в некоторых регионах сахарный диабет и инсулинозависимость являлись противопоказаниями. В результате спортсменам приходилось скрывать, что у них диабет и что они принимают инсулин, без которого, естественно, жить не могут. А если такого спортсмена проверят, то обнаружат в его пробе запрещенное вещество, каким является инсулин для здоровых атлетов, и дисквалифицируют.

Эту ситуацию Министерство здравоохранения России, Федеральное медико-биологическое агентство и Минспорт РФ очень быстро отработали, внесли изменения в новые методички, и на сегодняшний день у нас самое большое количество запросов на терапевтическое использование это на инсулин. То есть сейчас все работает», – заявила Бадтиева.