Мэр Парижа решила перенести купание в Сене из-за выборов в парламент Франции

Теги Париж-2024 Политика Анн Идальго Водные виды

Мэр Парижа отложила свое купание в Сене до середины июля.

Ранее Анн Идальго обещала, что искупается в этой реке 23 июня. 

«Мы решили не делать этого до выборов в парламент. Первый тур выборов пройдет 30 июня.

Так что мы переносим купание – оно может состояться 15, 16 или 17 июля. Конечно же, это будет до Олимпиады», – приводит слова Идальго BFM TV.

В 2023 году тестовые соревнования по плаванию на Сене были отменены из-за сомнений в качестве воды. Реку обещают очистить к открытию Олимпиады.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

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16 комментариев
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А какая связь? Есть вероятность, искупавшись, не дожить до выборов?
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-2
+21
Представляю как сейчас воняет Сена перед выборами ...
+10
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+9
Ну только подтверждают, что там беда с рекой Переносят купание так как огромные силы, труды нужно задействовать перед окунанием в реку, серьёзная подготовка нужна всех сил, но разорваться не могут, так как на выборах все будут задействованы.
А ведь речь про купание в реке всего лишь...
+6
0
+6
Потом ещё что-нибудь придумает, лишь бы в воду не лезть.
+5
-1
+4
А она случайно после этих выборов не слетит со своего места то? Я просто мало знаком с устройством выборов парламента Франции...то кажись отмазку к отмазке готовит:)))
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+4
Интересно, какие отмазки будут потом?
+1
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+1
Мир-дверь-мяч
Множественное число
+1
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Ответ Al561
Как купание повлияет на выборы?
Выборы незапланированные, кто ж знал. Им там не до купаний сейчас, у них жопа горит
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Как купание повлияет на выборы?
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Ой, как удобно))
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Очкошница что ли?
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почему в Париже Сена не горит
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Повод нашла, чтобы в речке-гоязнушке не замочиться))
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Некоторые думают, что после выборов что-то изменится. А на самом деле после выборов не изменится ничего и это жизнь (с)
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Ответ mbauer
Выборы незапланированные, кто ж знал. Им там не до купаний сейчас, у них жопа горит
В самый раз в воду
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Ответ Виктор Огай
Очкошница что ли?
Что общего у Макрона и жителей Парижа(и других городов на Сене)?
Они все́ зас*али.
А в чём разница?
Макрон это сделал в переносном смысле, а горожане – реку.
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