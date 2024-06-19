Мэр Парижа решила перенести купание в Сене из-за выборов в парламент Франции

Мэр Парижа отложила свое купание в Сене до середины июля.

Ранее Анн Идальго обещала, что искупается в этой реке 23 июня.

«Мы решили не делать этого до выборов в парламент. Первый тур выборов пройдет 30 июня.

Так что мы переносим купание – оно может состояться 15, 16 или 17 июля. Конечно же, это будет до Олимпиады», – приводит слова Идальго BFM TV.

В 2023 году тестовые соревнования по плаванию на Сене были отменены из-за сомнений в качестве воды. Реку обещают очистить к открытию .

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

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