Мэр Парижа решила перенести купание в Сене из-за выборов в парламент Франции
Мэр Парижа отложила свое купание в Сене до середины июля.
Ранее Анн Идальго обещала, что искупается в этой реке 23 июня.
«Мы решили не делать этого до выборов в парламент. Первый тур выборов пройдет 30 июня.
Так что мы переносим купание – оно может состояться 15, 16 или 17 июля. Конечно же, это будет до Олимпиады», – приводит слова Идальго BFM TV.
В 2023 году тестовые соревнования по плаванию на Сене были отменены из-за сомнений в качестве воды. Реку обещают очистить к открытию Олимпиады.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
Что за флэшмоб с испражнениями в Сену? Французов злят обещания Макрона и грязная река
А ведь речь про купание в реке всего лишь...
Множественное число
Они все́ зас*али.
А в чём разница?
Макрон это сделал в переносном смысле, а горожане – реку.