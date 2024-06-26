WADA об оправдании американского спринтера Найтона по делу о допинге: «Трудно понять, как USADA может заявлять, что в этом деле «восторжествовала справедливость»

В WADA назвали решение по делу американского спринтера «примером двойных стандартов».

Проба призера ЧМ Эрриона Найтона от 26 марта 2024 года дала положительный результат на стероид тренболон. Американец заявил, что допинг попал к нему к нему через употребление в пищу бычьего хвоста.

Независимый арбитраж Американского антидопинговго агентства (USADA) оправдал Найтона по делу об употреблении стероидов, спортсмен был допущен к участию в отборе на Олимпиаду-2024.

«Дело американского спринтера Эрриона Найтона, о котором стало известно на прошлой неделе, является хорошим примером двойных стандартов.

Трудно понять, как USADA может заявлять, что в этом деле «восторжествовала справедливость». Учитывая, что на слушаниях утверждалось, что результат теста не мог быть вызван загрязнением мяса и спортсмену грозило четыре года дисквалификации.

Особенно интригует то, что USADA совершило такой внезапный разворот, даже не увидев мотивировочного решения, которого еще нет. Нельзя не задаться вопросом, что бы сказало USADA, если бы речь шла о спортсмене из Китая», – говорится в сообщении Всемирного антидопингового агентства.

Американский спринтер Найтон оправдан по делу об употреблении стероидов. Он заявлял, что допинг попал к нему через употребление в пищу бычьего хвоста