Американский спринтер Найтон оправдан по делу об употреблении стероидов. Он заявлял, что допинг попал к нему через употребление в пищу бычьего хвоста

Теги Бег допинг сборная США USADA Эррион Найтон Легкая атлетика

Независимый арбитраж оправдал американского легкоатлета Найтона по делу о допинге.

Об этом сообщила пресс-служба Американского антидопинговго агентства (USADA). 

Внесоревновательная проба спринтера Эрриона Найтона от 26 марта 2024 года дала положительный результат на стероид тренболон. Американец заявил, что допинг попал к нему к нему через употребление в пищу бычьего хвоста из пекарни во Флориде. 

14 и 16 июня в независимом арбитраже прошли слушания по делу Найтона, в результате которых арбитр постановил, что положительный результат теста Найтона, скорее всего, был связан с употреблением в пищу мяса, загрязненного тренболоном, который в США является популярным стимулятором роста для скота. 

Арбитраж признал отсутствие вины или халатности со стороны Найтона, спортсмен допущен к участию в отборе на Олимпиаду-2024. 

Международное антидопинговое агентство (WADA) и Независимая организация по борьбе с допингом в легкой атлетике (AIU) сохраняют право на подачу апелляции. 

Найтону 20 лет, он является двукратным призером чемпионатов мира в беге на 200 м. 

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39 комментариев
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А это и не хвост был...
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+55
Мясо с зеранолом, буррито с нандролоном, бычий хвост с тренболоном, ...
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0
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Либо банить всех за всё, либо никого ни за какой препарат. То как это сейчас работает, просто элемент политики
+19
0
+19
Цирк, цирк, цирк.
+16
-2
+14
Кто нибудь представляет пекарню в которой продают бычий хвост?)
+13
-1
+12
Ответ Alex1104
А это и не хвост был...
И вовсе не бычий…всё по классике😏
+11
0
+11
и допинг-помада йохауг, и "обмен жидкостями" у кого-то.
Но лишают флага и отстраняют только Россию.
Но наркоман и допингист фелпс - герой нации, мультиолимпионик, а отстраняют от соревнований, лишают флага и допускают индивидуально после тщательного отбора только русских
+12
-1
+11
Да в США все знают что в бычьем хвосте содержатся полезные для организма легкоатлета стероиды. Это не какой то там жутчайших допинг в микродозах у девочки из России. Это другое.
+7
-1
+6
А тот бык пил «коктейль Дюшес».
+6
0
+6
Не, ну тут все чисто, расходимся
+5
0
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Верю!
После поедания бычьего хвоста следующая отмазка — оральный секс со злоупотребляющим нехорошими присадками качком-любителем.
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
И вовсе не бычий…всё по классике😏
«не тысячу, а десять тысяч, и не рублей, а долларов, и не в лотерею, а в карты, и не выиграл, а проиграл»
+5
0
+5
Не понимаю зачем вообще все это нужно. Если нашли вещество - баньте. Из хвоста или из поцелуев или через секс. Какая разница. Есть запрещенные вещества - будьте добры следить чтоб его не было в организме. Какой-то дебилизм. Отмазы придумывают одна веселее другой.
+6
-1
+5
Судя по отмазкам их спортсменов, там одна половина проститутки, другая суëт в рот всякую гадость как маленькие дети
+5
0
+5
А-ха-ха
+4
0
+4
Шапито.
Хотя....это другое...
+5
-1
+4
Ну а чо, так ведь можно))) это же более вероятно, чем дедушкин стакан с водой.
+5
-1
+4
Ответ I. S.
Черт, как легко принимаются там любые объяснения. Смех да и только!
джентльменам верят на слово
+3
0
+3
Бычий член он кушал
+3
0
+3
Черт, как легко принимаются там любые объяснения. Смех да и только!
+3
0
+3
Анекдот про то, как у поручика Ржевского в зубах оказалось маковое зёрнышко.
+3
0
+3
Независимый арбитраж .спасибо мы поняли.
+3
0
+3
Это был не хвост, а кое-что другое
+3
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бычара в душе
+2
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Между ног болтается, на Х называется.
+3
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Чего только не придумают!
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У одной помада,у другой через секас,у третьего бычий пенис,тьфу,хвост
Зато у россиян -дедушка
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Пекарня во Флориде печкт бычьи хвосты? Ай Найтон молодец.
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Так и знал, что Олег Монгол мерзкий допингист. Это у него из-за стероидов лицо оморщинилось.
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От своего хвоста не уйдёшь, а от бычьего удаётся. Надо только его съесть...
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