Американский спринтер Найтон оправдан по делу об употреблении стероидов. Он заявлял, что допинг попал к нему через употребление в пищу бычьего хвоста

Независимый арбитраж оправдал американского легкоатлета Найтона по делу о допинге.

Об этом сообщила пресс-служба Американского антидопинговго агентства (USADA).

Внесоревновательная проба спринтера Эрриона Найтона от 26 марта 2024 года дала положительный результат на стероид тренболон. Американец заявил, что допинг попал к нему к нему через употребление в пищу бычьего хвоста из пекарни во Флориде.

14 и 16 июня в независимом арбитраже прошли слушания по делу Найтона, в результате которых арбитр постановил, что положительный результат теста Найтона, скорее всего, был связан с употреблением в пищу мяса, загрязненного тренболоном, который в США является популярным стимулятором роста для скота.

Арбитраж признал отсутствие вины или халатности со стороны Найтона, спортсмен допущен к участию в отборе на Олимпиаду-2024.

Международное антидопинговое агентство (WADA) и Независимая организация по борьбе с допингом в легкой атлетике (AIU) сохраняют право на подачу апелляции.

Найтону 20 лет, он является двукратным призером чемпионатов мира в беге на 200 м.