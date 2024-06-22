Олимпийский чемпион Гил Робертс дисквалифицирован на восемь лет за повторное применение допинга

Теги Бег допинг сборная США USADA Гил Робертс Легкая атлетика

Американский легкоатлет Гил Робертс дисквалифицирован на восемь лет.

Робертс является чемпионом Олимпиады-2016 в эстафете, чемпионом мира в помещении 2012 года. 

В сентябре 2023 года спортсмен сдал допинг-тест, который оказался положительным на ряд запрещенных веществ, в том числе остарин и лигандрол. Он дисквалифицирован до 2031 года. 

Это его второе нарушение антидопинговых правил – в 2022 году Робертс был дисквалифицирован на 16 месяцев из-за положительного теста на андарин и остарин.

В 2017 году Робертс также сдал положительный допинг-тест, но избежал отстранения. Тогда он заявил, что запрещенное вещество попало в его организм во время поцелуя с подругой, которая использовала средство от насморка.

9 комментариев
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Ответ Warsz
У него последний результат был в 2021, и это был крайне слабый результат. Последний хороший результат был в 2017 году. Зачем тестировать, кто давно не выступает и ему уже 34 года.
И? Так есть такие заголовки или нет в американской прессе? И причем тут возраст?! После 30 не проверяют на допинг или не дисквалифицируют?
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Ответ Danila BGR
Да, неужели? Даже странно, что американца дисквалифицировали
Это потому, что Гил Робертс давно уже не показывает высокие результаты. Другое дело Эррион Найтон, которому всего 20 лет, и который в 17 был 4-м на Олимпиаде в Токио, в 18 был 3-м, а в 19 2-м на чемпионатах мира.
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-Заговор! Боятся, завидуют!
-Посмотрите на Россию и Испанию!
-Не все так однозначно!
-Это его дедушка наследил! ...
...Интересно увидим ли сегодня такие заголовки в ведущих американских СМИ? :)
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+2
Ответ Warsz
У него последний результат был в 2021, и это был крайне слабый результат. Последний хороший результат был в 2017 году. Зачем тестировать, кто давно не выступает и ему уже 34 года.
Для этого нужно карьеру завершать, тогда и тестировать не будут, а коль числишься действующим спортсменов, так ещё и с залётами, то нужно перепроверять, а ещё лучше, если спустить на кого-то полкана для статистики, что вот мы ведём работу и дисквалифицируем спортсменов. Вероятность того, что залётный спортсмен использует в очередной раз запрещёнку, заметно выше, чем не использует, офицеры этим пользуются для отчётности.
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Как пытался отмазаться на этот раз?
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Он завел еще одну подругу, подверженную частой простуде. Ну что пристали к человеку?)
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Да, неужели? Даже странно, что американца дисквалифицировали
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Ответ Чёрный тюльпан
Для этого нужно карьеру завершать, тогда и тестировать не будут, а коль числишься действующим спортсменов, так ещё и с залётами, то нужно перепроверять, а ещё лучше, если спустить на кого-то полкана для статистики, что вот мы ведём работу и дисквалифицируем спортсменов. Вероятность того, что залётный спортсмен использует в очередной раз запрещёнку, заметно выше, чем не использует, офицеры этим пользуются для отчётности.
Там были случаи, когда менеджер забывал бумаги отправить о завершение карьеры. Но там обычно просто не находили спортсмена, там никто в адамс данные не вносил понятно. Но их за 3 пропуска, а тут все таки сдал допинг пробы.
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