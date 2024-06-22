Олимпийский чемпион Гил Робертс дисквалифицирован на восемь лет за повторное применение допинга
Американский легкоатлет Гил Робертс дисквалифицирован на восемь лет.
Робертс является чемпионом Олимпиады-2016 в эстафете, чемпионом мира в помещении 2012 года.
В сентябре 2023 года спортсмен сдал допинг-тест, который оказался положительным на ряд запрещенных веществ, в том числе остарин и лигандрол. Он дисквалифицирован до 2031 года.
Это его второе нарушение антидопинговых правил – в 2022 году Робертс был дисквалифицирован на 16 месяцев из-за положительного теста на андарин и остарин.
В 2017 году Робертс также сдал положительный допинг-тест, но избежал отстранения. Тогда он заявил, что запрещенное вещество попало в его организм во время поцелуя с подругой, которая использовала средство от насморка.
-Посмотрите на Россию и Испанию!
-Не все так однозначно!
-Это его дедушка наследил! ...
...Интересно увидим ли сегодня такие заголовки в ведущих американских СМИ? :)