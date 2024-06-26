WADA заявило, что в 2023 году США собрали меньше допинг-проб, чем в России и Китае.

Об это говорится в заявлении Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Согласно собственному годовому отчету, в 2023 году USADA собрало 7773 пробы у 3011 спортсменов. Это весьма неутешительный результат, учитывая численность населения страны, большое количество спортсменов и размер олимпийской сборной.

Имея вдвое больший бюджет, USADA собирает в два раза меньше проб, чем их коллеги из Германии. Французское агентство также собирает значительно больше образцов, чем USADA, имея бюджет втрое меньше.

В USADA взяли меньше проб, чем в антидопинговых агентствах Китая, России, Италии и Великобритании, а также в трех международных спортивных федерациях.

Чтобы отвлечься от собственных неудач, USADA пытается подорвать уверенность американских спортсменов в честности своих соперников за рубежом. Интересно, как USADA использует свой годовой бюджет, составляющий более 31 миллиона долларов, не считая найма лоббистов и траты драгоценного времени на нападки на WADA и ослабление глобальной антидопинговой системы.

Вышеупомянутые замечания были адресованы непосредственно USADA, но, похоже, они не проявили особого желания их принять. Кажется, они не хотят или неспособны увидеть необходимость улучшений, предпочитая критиковать и поучать других», – говорится в заявлении .