WADA: «Чтобы отвлечься от собственных неудач, USADA пытается подорвать уверенность американских спортсменов в честности своих соперников за рубежом»

Теги допинг USADA WADA РУСАДА CHINADA Легкая атлетика

WADA заявило, что в 2023 году США собрали меньше допинг-проб, чем в России и Китае.

Об это говорится в заявлении Всемирного антидопингового агентства (WADA). 

«Согласно собственному годовому отчету, в 2023 году USADA собрало 7773 пробы у 3011 спортсменов. Это весьма неутешительный результат, учитывая численность населения страны, большое количество спортсменов и размер олимпийской сборной.

Имея вдвое больший бюджет, USADA собирает в два раза меньше проб, чем их коллеги из Германии. Французское агентство также собирает значительно больше образцов, чем USADA, имея бюджет втрое меньше. 

В USADA взяли меньше проб, чем в антидопинговых агентствах Китая, России, Италии и Великобритании, а также в трех международных спортивных федерациях. 

Чтобы отвлечься от собственных неудач, USADA пытается подорвать уверенность американских спортсменов в честности своих соперников за рубежом. Интересно, как USADA использует свой годовой бюджет, составляющий более 31 миллиона долларов, не считая найма лоббистов и траты драгоценного времени на нападки на WADA и ослабление глобальной антидопинговой системы.

Вышеупомянутые замечания были адресованы непосредственно USADA, но, похоже, они не проявили особого желания их принять. Кажется, они не хотят или неспособны увидеть необходимость улучшений, предпочитая критиковать и поучать других», – говорится в заявлении WADA

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41 комментарий
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О, драка пауков в банке. И простите, пауки, не хотел вас обидеть.
+40
-1
+39
Ответ Alex1104
Хорошо. Давно помалкивали, пора дальше поджигать! Но сам факт, что Юсада берет меньше проб чем даже у нас, очень показателен
И много лет ВАДА закрывает на это (и не только на это!) глаза. А теперь хвост решил управлять собакой.
Будем наблюдать...
+30
0
+30
Хорошо.
Давно помалкивали, пора дальше поджигать!
Но сам факт, что Юсада берет меньше проб чем даже у нас, очень показателен
+24
-1
+23
Zhabogaduyking
+19
-2
+17
Где-то WADA обнаружило и употребило таблетку смелости, бесстрашные стали)
+14
0
+14
Ответ Pueblo
О, драка пауков в банке. И простите, пауки, не хотел вас обидеть.
Да и банки тоже
+11
-1
+10
Если ВАДА молча согласились на полную независимость от них ЮСАДА, то надо ли сейчас так робко проявлять свою принципиальность?
Поздно пить боржоми, как говорится)
А если ввязались в эту историю, то проводите справедливую и беспристрастную проверку китайских пловцов с массовым допингом. Не получается отмолчаться.
+12
-3
+9
Отрывок из статьи:

На сегодняшний день 90% спортсменов в США не пользуются защитой, предоставляемой Всемирным антидопинговым кодексом (Кодексом). Это происходит потому, что основные профессиональные лиги и ассоциации колледжей отказываются подчиняться системе, контролируемой USADA.

Даже оставшиеся 10% спортсменов в США не получают той поддержки, которую они заслуживают. Эту реальность иллюстрирует тот факт, что 31% американских спортсменов, подпадающих под Кодекс, не прошли достаточного тестирования в течение 12 месяцев перед Токийскими играми.
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Ответ Александр
Комментарий скрыт
Особенно поражают воображение те наказания, который накладывает "собственный контроль".
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ВАДА в адрес обвинений ЮСАДА: Вы не понимаете, это другое...
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Итак, что мы имеем: 90% американских спортсменов недоступно для тестирования, из оставшихся 10% одна треть не тестируются, у остальных есть засекреченные ТИ, а для тех лузеров кто таки попадётся, есть заранее заготовленные истории с мексиканскими стейками, обменами жидкостями, бычьими хвостами и прочим. Всё чётко.
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Жабогадюкинг продолжается.
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Надо же, заголосили! Намечается интересное продолжение...
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Эталонный жабогадюкинг.
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Кто же выйдет победителем в войне между USADA и WADA? Или они уничтожат друг друга.
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О как, Россию уже в пример американцам ставят. Но восстанавливать в правах русада конечно не будут
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У WADA кишка тонка сделать что-то по этому поводу 😂
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Надо же, у ВАДА внезапный приступ бесстрашия))
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очень перспективное противостояние. ждем новых приколов от Роди и ему подобных.
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+2
Ответ Александр
Комментарий скрыт
Они имеют ввиду Олимпийские виды спорта, к профессиональным лигам ВАДА отношения не имеет.
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Так на вопрос про допинг у китайцев ответите? Чем отличается от Валиевой, там десерт, тут кухня, доказательств нет в обоих случаях
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Ответ Olga.t
И много лет ВАДА закрывает на это (и не только на это!) глаза. А теперь хвост решил управлять собакой. Будем наблюдать...
Жабогадюкинг просто обязан продолжаться!
За этим так приятно наблюдать!
+2
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Ответ Viks
"Мы больше не можем смело доверять WADA. Это организация постоянно доказывает, что либо неспособна, либо не хочет вести последовательную политику по всему миру", - приводит слова Фелпса CNN.
Только не Фелпсу говорить о чистоте спорта!
+2
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Главное в процессе следствия не выйти на самих себя! Товарищи из УСАДА чётко это понимают 🤣
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Ха-Ха-Ха... Все покупаем попкорн начинается шоу. В правом углу ринга - ВАДА, в левом углу ринга USADA.

ВАДА наносит нехилый удар слева в челюсть. Чем же ответит USADA.
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Надеюсь у вада хватит спелости довести это до конца. Юсада надо заставить вести согласно правилам и ввести на чистую воду.
Главное, чтобы как в деле с боингом, случайно не начали умирать люди.
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Интересно девки пляшут, неужели ВАДА хозяина поменяли?
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Ответ Саня Наз
Они имеют ввиду Олимпийские виды спорта, к профессиональным лигам ВАДА отношения не имеет.
но в статистику они приводят почему-то по всем видам... а там 90% спортсменов - спортсмены различных собственных лиг, преимущественно различных студенческих... и показатель 70% оттестированых в ои видах - это очень офигенный показатель... т.е. 2 из 3, в независимости от их результата на соревнованиях, тестируются усада, если они занимаются олимпийским видом спорта....
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Вторая часть Марлезонского балета!
P.S. Запасаемся попкорном и ждём продолжения!
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Ответ Василий Мишарин
Кто же выйдет победителем в войне между USADA и WADA? Или они уничтожат друг друга.
Вангую. победит ВАДА , иначе американцам не зачтут их рекорды. непроверенные это почти допингисты.
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