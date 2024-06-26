WADA: «Чтобы отвлечься от собственных неудач, USADA пытается подорвать уверенность американских спортсменов в честности своих соперников за рубежом»
WADA заявило, что в 2023 году США собрали меньше допинг-проб, чем в России и Китае.
Об это говорится в заявлении Всемирного антидопингового агентства (WADA).
«Согласно собственному годовому отчету, в 2023 году USADA собрало 7773 пробы у 3011 спортсменов. Это весьма неутешительный результат, учитывая численность населения страны, большое количество спортсменов и размер олимпийской сборной.
Имея вдвое больший бюджет, USADA собирает в два раза меньше проб, чем их коллеги из Германии. Французское агентство также собирает значительно больше образцов, чем USADA, имея бюджет втрое меньше.
В USADA взяли меньше проб, чем в антидопинговых агентствах Китая, России, Италии и Великобритании, а также в трех международных спортивных федерациях.
Чтобы отвлечься от собственных неудач, USADA пытается подорвать уверенность американских спортсменов в честности своих соперников за рубежом. Интересно, как USADA использует свой годовой бюджет, составляющий более 31 миллиона долларов, не считая найма лоббистов и траты драгоценного времени на нападки на WADA и ослабление глобальной антидопинговой системы.
Вышеупомянутые замечания были адресованы непосредственно USADA, но, похоже, они не проявили особого желания их принять. Кажется, они не хотят или неспособны увидеть необходимость улучшений, предпочитая критиковать и поучать других», – говорится в заявлении WADA.
Будем наблюдать...
Давно помалкивали, пора дальше поджигать!
Но сам факт, что Юсада берет меньше проб чем даже у нас, очень показателен
Поздно пить боржоми, как говорится)
А если ввязались в эту историю, то проводите справедливую и беспристрастную проверку китайских пловцов с массовым допингом. Не получается отмолчаться.
На сегодняшний день 90% спортсменов в США не пользуются защитой, предоставляемой Всемирным антидопинговым кодексом (Кодексом). Это происходит потому, что основные профессиональные лиги и ассоциации колледжей отказываются подчиняться системе, контролируемой USADA.
Даже оставшиеся 10% спортсменов в США не получают той поддержки, которую они заслуживают. Эту реальность иллюстрирует тот факт, что 31% американских спортсменов, подпадающих под Кодекс, не прошли достаточного тестирования в течение 12 месяцев перед Токийскими играми.
За этим так приятно наблюдать!
ВАДА наносит нехилый удар слева в челюсть. Чем же ответит USADA.
Главное, чтобы как в деле с боингом, случайно не начали умирать люди.
P.S. Запасаемся попкорном и ждём продолжения!