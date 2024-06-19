Главу WADA пригласили в конгресс США на слушания по антидопинговым мерам перед Олимпиадой-2024. Он отказался туда явиться

Теги Майкл Фелпс допинг USADA WADA Эллисон Шмитт Трэвис Тайгерт Политика Витольд Банька Водные виды

Глава WADA Витольд Банька отказался посетить конгресс США.

25 июня в конгрессе пройдут слушания по теме «Изучение антидопинговых мер в преддверии Олимпийских игр 2024 года».

На них будут присутствовать 23-кратный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс, четырехкратная олимпийская чемпионка Эллисон Шмитт и глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгерт.

«Олимпийцы посвящают годы жизни совершенствованию мастерства, чтобы представлять США на мировой арене. Они, как и спортсмены из любой другой страны, заслуживают того, чтобы соревноваться на равных условиях – таких, где нет места запрещенным препаратам.

WADA – руководящий орган, ответственный за соблюдение справедливых стандартов – имеет сомнительную репутацию в выполнении этой миссии», – говорится в заявлении инициаторов слушаний.

На сайте Комитета по энергетике и торговле палаты представителей США сообщается, что Банька был вызван как «приглашенный свидетель».

Как сообщает NBC News, глава Всемирного антидопингового агентства отказался приезжать на слушания.

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23 комментария
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Про равные условия для американцев улыбнуло
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Значит в следующий раз прикажут явиться.
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Почему не пригласили Симону Байлз, Лэнса Армстронга, Беттани Маттек-Сандс?
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Ответ Константин Лобандиевский
Почему не пригласили Симону Байлз, Лэнса Армстронга, Беттани Маттек-Сандс?
И братьев Уильямс🥎
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Отправляйте инвалидов на паралимпиаду. Зачем они выступают с постоянными ТИ?
Тогда условия будут более-менее равными
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А чего так обиделся 🫤🫤🫤
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Комментарий удален пользователем
Байлз почему не пригласили?
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Интересно: Сколько ещё проживёт Фелпс? Он столько выжрал всего за свою жизнь, что у меня большие сомнения в его здоровье😁
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"На сайте Комитета по энергетике и торговле палаты представителей США сообщается"
Господи, они то тут с какого перепуга?
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Санкции пусть ждет
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Комментарий удален пользователем
ВАДА и так давно прогнулась, приняв исключительные условия для американцев. Еще больше - это практически невозможно.
Это будет развал олимпийского движения
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Ответ Константин Лобандиевский
Почему не пригласили Симону Байлз, Лэнса Армстронга, Беттани Маттек-Сандс?
Фелпс же есть. Он за всех
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