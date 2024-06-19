Главу WADA пригласили в конгресс США на слушания по антидопинговым мерам перед Олимпиадой-2024. Он отказался туда явиться
Глава WADA Витольд Банька отказался посетить конгресс США.
25 июня в конгрессе пройдут слушания по теме «Изучение антидопинговых мер в преддверии Олимпийских игр 2024 года».
На них будут присутствовать 23-кратный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс, четырехкратная олимпийская чемпионка Эллисон Шмитт и глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгерт.
«Олимпийцы посвящают годы жизни совершенствованию мастерства, чтобы представлять США на мировой арене. Они, как и спортсмены из любой другой страны, заслуживают того, чтобы соревноваться на равных условиях – таких, где нет места запрещенным препаратам.
WADA – руководящий орган, ответственный за соблюдение справедливых стандартов – имеет сомнительную репутацию в выполнении этой миссии», – говорится в заявлении инициаторов слушаний.
На сайте Комитета по энергетике и торговле палаты представителей США сообщается, что Банька был вызван как «приглашенный свидетель».
Как сообщает NBC News, глава Всемирного антидопингового агентства отказался приезжать на слушания.
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