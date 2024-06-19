Главу WADA пригласили в конгресс США на слушания по антидопинговым мерам перед Олимпиадой-2024. Он отказался туда явиться

Глава WADA Витольд Банька отказался посетить конгресс США.

25 июня в конгрессе пройдут слушания по теме «Изучение антидопинговых мер в преддверии Олимпийских игр 2024 года».

На них будут присутствовать 23-кратный олимпийский чемпион по плаванию , четырехкратная олимпийская чемпионка Эллисон Шмитт и глава Антидопингового агентства США ( ) .

«Олимпийцы посвящают годы жизни совершенствованию мастерства, чтобы представлять США на мировой арене. Они, как и спортсмены из любой другой страны, заслуживают того, чтобы соревноваться на равных условиях – таких, где нет места запрещенным препаратам.

WADA – руководящий орган, ответственный за соблюдение справедливых стандартов – имеет сомнительную репутацию в выполнении этой миссии», – говорится в заявлении инициаторов слушаний.

На сайте Комитета по энергетике и торговле палаты представителей США сообщается, что Банька был вызван как «приглашенный свидетель».

Как сообщает NBC News, глава Всемирного антидопингового агентства отказался приезжать на слушания.

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