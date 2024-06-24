Дмитрий Губерниев: «Тех спортсменов, которые поедут в Париж и выиграют медали, озолотят, а кто не поедет, будет кусать локти, но будет, как всегда, поздно»

Губерниев высказался о российских спортсменах, которые отказались отбираться на Игры.

«Я разочаровался во многих наших спортсменов, которые в преддверии Олимпиады сами отказались от шанса туда отобраться. Многие смеются над нашими футболистами, но посмотрите на Матвея Сафонова.

Даже имея проблемы в личной жизни, человек уезжает, не боясь конкуренции, в один из лучших клубов Европы. Не факт, что он будет там первым или вторым. Может быть, будет третьим, но он готов к конкуренции и не зассал, а потому молодец.

Сейчас ситуация очень сильно поменялась. Я предполагаю, что Олимпийские игры будут показаны в очень значительном объеме на всю Российскую Федерацию, а тех спортсменов, которые поедут и выиграют медали, озолотят, а те, кто не поедет, будут кусать локти, но будет, как всегда, поздно», – сказал .