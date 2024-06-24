Юлия Ефимова: «Я против того, чтобы винить пловцов, что они не пошли против течения, чтобы поехать на Олимпиаду. Шло сильное давление со всех сторон»
Юлия Ефимова призвала не винить пловцов, которые не оформили нейтральный статус.
В июне шестикратная чемпионка мира Ефимова выступила на чемпионате Багамских островов, но не смогла выполнить олимпийские нормативы на дистанциях 100 и 200 м брассом.
– Дмитрий Губерниев раскритиковал пловцов за то, что они отказались отбираться на Олимпиаду в нейтральном статусе: «Только Ефимова это делает, берите с нее пример!» Но почему вы сделали нейтральный статус только в июне, а не в марте? Не поздно ли?
– Об этом можно говорить много. Но вы вспомните, что было весной, когда большие люди из спорта называли спортсменов с нейтральным статусом «бомжами» или «иноагентами». Шло сильное давление со всех сторон. И как ты скажешь: «А я все равно поеду на Олимпиаду» – когда тебя хейтят все вокруг?
И когда нет поддержки ниоткуда. Я-то ладно, еще могу найти спонсоров, где-то сама за себя заплатить, у меня имя есть, и как обычно, нечего терять, как в поговорке. Но другие как это сделают?
Вот есть федерации, которые своих атлетов поддержали, и спортсмены в нейтральном статусе поедут на Олимпиаду в Париж. И у них не видно проблем. А так отдельно, взять и пойти против всех – таких спортсменов мало. Им страшно, они молодые. А вдруг что? Сказали так делать, мы и делаем. Лучше быть как все. А то потом с тобой непонятно что сделают. Со ставки снимут, и без денег останешься.
Мне было тяжело. Может, и реально все в одиночку раньше организовать. Но у меня был и тот фактор, что я вообще могла не отобраться. Это надо раньше приезжать на турнир, подстраиваться под часовые пояса, проходить акклиматизацию, решить кучу организационных вопросов.
Вообще, у меня три-четыре недели назад был другой план. Я думала, что сделаю нейтральный статус и выступлю на турнире в Италии. Но им всё равно, и итальянцы даже с таким статусом отказали. Я была уверена, что это все – Париж мимо. И я ни к каким Багамам не готовилась.
Просто хотела в абсолютно рабочем порядке приехать на Кубок Москвы, чтобы выступить на соревновании. У меня и 200 м комплексом был заявлен, и эстафеты, и на кроль я себя просила поставить. Просто чтобы вот хорошо поработать. И тут случается решение меньше чем за 24 часа – надо лететь на Багамы и ловить свой шанс. Такие перемены!
А возвращаясь к вашему вопросу: я против того, чтобы винить ребят-пловцов, что они не пошли против течения, чтобы поехать на Олимпиаду. Вот если бы в начале весны общественное мнение было таким, как сейчас, когда города готовы миллионы платить нейтральным спортсменам, даже если нет медалей, и все вокруг говорят: «Давайте, надо ехать в любом статусе!», хотя бы была сильная альтернативная позиция – может, кто-то бы и попробовал.
Я подавать весной на нейтральный статус не решилась. Теперь — сделала это. Потому что меня окружают люди, которые меня поддерживали, в меня верили, прям толкали вперед — к этой олимпийской мечте. Одной мне было бы очень страшно это сделать. Я не хочу идти против общественного мнения.
А теперь оно изменилось. Потому что даже в нейтральном статусе всем понятно, что мы из России приехали, выступаем за своих болельщиков. И многие хотят, чтобы на Олимпиаде наши спортсмены добились какого-то успеха, – ответила Ефимова.
«Спортсменов используют, но поймут они это лет через 5». Только он поддержал Ефимову в борьбе за Олимпиаду
Тут хотя бы такая есть логика финансировать участие в Олимпиаде, чтобы люди смотрели телек.
А какой смысл содержать спортсменов без ОИ и чемпионатов мира?
Много смотрит игры БРИКС? Рекламодатели в очереди стоят?
Сейчас политика партии качнулась, но уже поздно пить кофе с круассаном, только эчпочмаки в ассортименте.
"Давили" деньгами, но кинули.
А это тот самый Сальников, который «забыл», видимо, что из-за позиции советского руководства не смог поехать на ОИ-1984, когда был в суперформе, а потом с трудом отобрался на ОИ-1988 (и чиновники, такие же, как теперь он, вставляли ему палки в колёса и говорили, что он уже не способен выиграть, ему уже 28, а туристы в составе нашей сборной не нужны).
И я ребёнком вместе с папой смотрела этот легендарный заплыв на 1500 метров в Сеуле, когда Сальников с 700 метров примерно пошёл в отрыв и комментатор говорил, что это рано, что он не выдержит, но он выдержал и выиграл золото. И я плакала, когда он выиграл, потому что он смог, смог, назло всем, кто в него не верил. И вот теперь именно он в числе тех, кто решает, что пловцам всего этого не надо - «выступать на ОИ в нейтральном статусе»…
Что сказать, Владимир Валерьевич? Я все равно благодарна вам за ту детскую радость со слезами на глазах, потому что, в отличие от вас, я помню, как это было классно - выиграть олимпийское золото вопреки всему - возрасту, обстоятельствам и чиновникам, которые мешают большим спортсменам.
Раньше тоже были к ней вопросы , почему медлила , почему тянула . Теперь все понимаю ,и искренне извиниться бы хотел , Юля не виновата. Да после таких заявлений про бомжей и всеобщего ликования в думе . Одной девочке тяжело плыть против течения. Кто ж знал ,что повестка поменяется и стрелочка качнется , но даже после этого Юлия не опустила руки и продолжила карабкаться без поддержки , но с огромной любовью фанатов и неравнодушных.
Боролась до конца , преодолевая многие сложности. Жаль не получилось. Но она давно всем все доказала.
истинная Королева Сердец . Успехов и Здоровья тебе Юлия . Все будет хорошо . Привет из 🇰🇿
По сути всё зависит от Федерации конкретной, и большинство заявлений "мы не поедем", на самом деле констатация факта, что ведущие спортсмены будут мимо