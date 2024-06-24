Юлия Ефимова: «Я против того, чтобы винить пловцов, что они не пошли против течения, чтобы поехать на Олимпиаду. Шло сильное давление со всех сторон»

Юлия Ефимова призвала не винить пловцов, которые не оформили нейтральный статус.

В июне шестикратная чемпионка мира Ефимова выступила на чемпионате Багамских островов, но не смогла выполнить олимпийские нормативы на дистанциях 100 и 200 м брассом.

– Дмитрий Губерниев раскритиковал пловцов за то, что они отказались отбираться на Олимпиаду в нейтральном статусе: «Только Ефимова это делает, берите с нее пример!» Но почему вы сделали нейтральный статус только в июне, а не в марте? Не поздно ли?

– Об этом можно говорить много. Но вы вспомните, что было весной, когда большие люди из спорта называли спортсменов с нейтральным статусом «бомжами» или «иноагентами». Шло сильное давление со всех сторон. И как ты скажешь: «А я все равно поеду на Олимпиаду» – когда тебя хейтят все вокруг?

И когда нет поддержки ниоткуда. Я-то ладно, еще могу найти спонсоров, где-то сама за себя заплатить, у меня имя есть, и как обычно, нечего терять, как в поговорке. Но другие как это сделают?

Вот есть федерации, которые своих атлетов поддержали, и спортсмены в нейтральном статусе поедут на Олимпиаду в Париж. И у них не видно проблем. А так отдельно, взять и пойти против всех – таких спортсменов мало. Им страшно, они молодые. А вдруг что? Сказали так делать, мы и делаем. Лучше быть как все. А то потом с тобой непонятно что сделают. Со ставки снимут, и без денег останешься.

Мне было тяжело. Может, и реально все в одиночку раньше организовать. Но у меня был и тот фактор, что я вообще могла не отобраться. Это надо раньше приезжать на турнир, подстраиваться под часовые пояса, проходить акклиматизацию, решить кучу организационных вопросов.

Вообще, у меня три-четыре недели назад был другой план. Я думала, что сделаю нейтральный статус и выступлю на турнире в Италии. Но им всё равно, и итальянцы даже с таким статусом отказали. Я была уверена, что это все – Париж мимо. И я ни к каким Багамам не готовилась.

Просто хотела в абсолютно рабочем порядке приехать на Кубок Москвы, чтобы выступить на соревновании. У меня и 200 м комплексом был заявлен, и эстафеты, и на кроль я себя просила поставить. Просто чтобы вот хорошо поработать. И тут случается решение меньше чем за 24 часа – надо лететь на Багамы и ловить свой шанс. Такие перемены!

А возвращаясь к вашему вопросу: я против того, чтобы винить ребят-пловцов, что они не пошли против течения, чтобы поехать на Олимпиаду. Вот если бы в начале весны общественное мнение было таким, как сейчас, когда города готовы миллионы платить нейтральным спортсменам, даже если нет медалей, и все вокруг говорят: «Давайте, надо ехать в любом статусе!», хотя бы была сильная альтернативная позиция – может, кто-то бы и попробовал.

Я подавать весной на нейтральный статус не решилась. Теперь — сделала это. Потому что меня окружают люди, которые меня поддерживали, в меня верили, прям толкали вперед — к этой олимпийской мечте. Одной мне было бы очень страшно это сделать. Я не хочу идти против общественного мнения.

А теперь оно изменилось. Потому что даже в нейтральном статусе всем понятно, что мы из России приехали, выступаем за своих болельщиков. И многие хотят, чтобы на Олимпиаде наши спортсмены добились какого-то успеха, – ответила Ефимова.

«Спортсменов используют, но поймут они это лет через 5». Только он поддержал Ефимову в борьбе за Олимпиаду