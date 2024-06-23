Россия и Венесуэла заключили соглашение о сотрудничестве в области спорта до 2028 года
Россия и Венесуэла начнут сотрудничество в области спорта.
Об этом в сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев.
«Подписали план сотрудничества до 2028 года с министром народной власти по делам молодежи и спорта, вице-президентом по вопросам социального и территориального развития Боливарианской Республики Венесуэла.
В него вошли мероприятия по 12 видам спорта, в том числе фиджитал. Хочу подчеркнуть, что Венесуэла стала первой страной в Латинской Америке, которая официально открыла Федерацию по фиджитал спорту.
Как не раз отмечал президент России Владимир Владимирович Путин: «Венесуэла – наш стратегический партнер и надежный союзник в Латинской Америке».
Мы придаем большое значение развитию сотрудничества со странами Латинской Америки в сфере физической культуры и спорта», – написал Дегтярев в телеграм-канале.