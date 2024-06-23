Россия и Венесуэла заключили соглашение о сотрудничестве в области спорта до 2028 года

Теги Политика Михаил Дегтярев Легкая атлетика

Россия и Венесуэла начнут сотрудничество в области спорта.

Об этом в сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев.

«Подписали план сотрудничества до 2028 года с министром народной власти по делам молодежи и спорта, вице-президентом по вопросам социального и территориального развития Боливарианской Республики Венесуэла.

В него вошли мероприятия по 12 видам спорта, в том числе фиджитал. Хочу подчеркнуть, что Венесуэла стала первой страной в Латинской Америке, которая официально открыла Федерацию по фиджитал спорту.

Как не раз отмечал президент России Владимир Владимирович Путин: «Венесуэла – наш стратегический партнер и надежный союзник в Латинской Америке».

Мы придаем большое значение развитию сотрудничества со странами Латинской Америки в сфере физической культуры и спорта», – написал Дегтярев в телеграм-канале. 

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4 комментария
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Наконец то
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Запад нам завидует
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Боже, но нельзя же в каждой второй строчке вспоминать Путина. вы же министр, своя голова должна работать.
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Ответ Железная Леди
Боже, но нельзя же в каждой второй строчке вспоминать Путина. вы же министр, своя голова должна работать.
если бы была своя голова, его не поставили на этот пост
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