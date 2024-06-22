Михаил Дегтярев: «Уверен, что скоро количество соревнований с участием наших спортсменов вновь возрастет. Этого требуют зрители и атлеты других стран»
Дегтярев уверен, что количество международных стартов с россиянами вырастет.
«Россия выступала и выступает за честные состязания, за укрепление мира, за установление международного взаимопонимания. Мы продолжаем плановую подготовку атлетов к международным соревнованиям, несмотря на дискриминационные ограничения.
С 2020-го по 2023 год российские атлеты приняли участие в 8 тысячах международных соревнований.
Мы видим, насколько просела зрелищность и результативность многих международных турниров без участия российских спортсменов. Уверен, что скоро количество соревнований с участием наших спортсменов вновь возрастет.
Этого требуют зрители и атлеты других стран», – сказал министр спорта России Михаил Дегтярев.
МОК не пускает наших в Париж-2024 даже нейтралами – уже минус пять чемпионов. В чем дело?
Зрителям по барабану, они и не заметили.