Михаил Дегтярев: «Уверен, что скоро количество соревнований с участием наших спортсменов вновь возрастет. Этого требуют зрители и атлеты других стран»

Теги Олимпийская сборная России Политика Михаил Дегтярев Р-Спорт Легкая атлетика

Дегтярев уверен, что количество международных стартов с россиянами вырастет.

«Россия выступала и выступает за честные состязания, за укрепление мира, за установление международного взаимопонимания. Мы продолжаем плановую подготовку атлетов к международным соревнованиям, несмотря на дискриминационные ограничения.

С 2020-го по 2023 год российские атлеты приняли участие в 8 тысячах международных соревнований.

Мы видим, насколько просела зрелищность и результативность многих международных турниров без участия российских спортсменов. Уверен, что скоро количество соревнований с участием наших спортсменов вновь возрастет.

Этого требуют зрители и атлеты других стран», – сказал министр спорта России Михаил Дегтярев.

МОК не пускает наших в Париж-2024 даже нейтралами – уже минус пять чемпионов. В чем дело?

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21 комментарий
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Так требуют, аж спать не могут. Даёшь 300 золотых на следующих Играх Водокачки!
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Ужасно когда министром становится не действительно специалист, а политик популист, который занимается бессмысленной болтовнёй и разговаривает лозунгами, не имеющими никакой связи с реальностью.
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Что-то не вижу лес рук из спортсменов и зрителей, которые хотят видеть российских спортсменов на различных международных соревнованиях. Чем дольше они находятся за бортом, тем выше вероятность того, что о них забудут, а потом и вовсе не вспомнят, что есть такие спортсмены или тем более государство. Хотя Дегтярёва, Позднякова и пр. это устраивает, отчитываться не нужно по медальным зачётам, где динамика у РФ падала с каждыми последующими играми, а теперь достаточно провести Игры ПШИКС, пригласив на них беларусов и кучу любителей, набить статистику из кучи медалек и чувствовать себя в шоколаде.
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Этого требуют зрители и атлеты других стран» --- Где? Где можно прочитать об этих требованиях?
Зрителям по барабану, они и не заметили.
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Где ознакомиться с требованиями? Спортсмены заграничные объявили забастовку, болельщики построили баррикады в Париже, а студенты Лиги плюща разбили палатрчные лагеря под лозунгом "верните российский спорт"? Может, хотя бы вирусится хештег в твиттере?
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Должность обязывает, Дегтярев говорит то, что от него ждут.
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"Мы видим, насколько просела зрелищность и результативность многих международных турниров без участия российских спортсменов." (с) Особенно это заметно на Евро-2024 и на ЧМ по хоккею этого года.
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Ответ milan111
Да какая разница,политик,спортсмен или токарь первого разряда?Все они будут говорить лозунгами,разве это непонятно???В сегодняшней ситуации министр спорта по сути человек не отвечающий за результат своей работы,так как соревнований нет.Тоже самое говорил и Матыцин,тоже самое поставь тебя министром спорта и ты скажешь.Здесь нет другого варианта,от министра спорта не зависит международная повестка,он лицо номинальное.
Так пусть массовым спортом больше занимаются, чем спортом высших достижений. Тем более что пользы от этого будет куда как больше.
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Прямо требуют и ножками топают, вернуть немедленно спортсменов, ух…
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Нужно только выделить еще парочку миллиардов на новые игры ФРИКЦ
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Пустые стадионы в Германии на ЧЕ. Зрители негодуют и ждут РФ делегацию..
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2 года ни кому дела не было до наших спортсменов. Большинство именитых спортсменов в открытую нак посылали. Кто там требует, уже 2 года эту мантру читают. Даже на олимпиаду с унижением звали.
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Ответ Potapson
Ужасно когда министром становится не действительно специалист, а политик популист, который занимается бессмысленной болтовнёй и разговаривает лозунгами, не имеющими никакой связи с реальностью.
Да какая разница,политик,спортсмен или токарь первого разряда?Все они будут говорить лозунгами,разве это непонятно???В сегодняшней ситуации министр спорта по сути человек не отвечающий за результат своей работы,так как соревнований нет.Тоже самое говорил и Матыцин,тоже самое поставь тебя министром спорта и ты скажешь.Здесь нет другого варианта,от министра спорта не зависит международная повестка,он лицо номинальное.
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Африканские страны требуют матчи по хоккею против российских команд!
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Имена, явки, пароли, адреса...
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Похоже, дед уломал кима на "Игры Братства"
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вот таких и ставят на должности. когда на тебя тонны компромата, и не так запоешь. он навсегда предан всем поручениям самого. других там не держат
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На коленях приползут, да🤣
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Ответ lezhik
Так пусть массовым спортом больше занимаются, чем спортом высших достижений. Тем более что пользы от этого будет куда как больше.
А какие KPI могут быть у Дегтярева? Его задача нести всякую пургу и лизать зад пожизненного президента. Всё. Его поэтому и назначили. Нет никак олимпиад, где только две золотых в общем зачёте могут привести к отставке. А массовый спорт это вообще сферический конь в вакууме, особенно в системе без обратной связи такой как РФ. Вот вы говорите "развивайте массовый спорт", а они вам ответят, что уже 60% граждан постоянно занимаются спортом, 20 миллионов играют в футбол, 20 млн - в хоккей, остальные всякие лыжи и физкультура и все всем довольны. Не верите?
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Ответ distress of ignorance
Нужно только выделить еще парочку миллиардов на новые игры ФРИКЦ
БРЮКИ - Бразилия, Россия, Южнаяафрика, Китай, Индия.
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Ответ Melnikov1968
"Мы видим, насколько просела зрелищность и результативность многих международных турниров без участия российских спортсменов." (с) Особенно это заметно на Евро-2024 и на ЧМ по хоккею этого года.
Олимпиаду в Париже вообще никто смотреть не собирается. Инфа сотка.
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