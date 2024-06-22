Россия и ОАЭ подписали план мероприятий по развитию спортивного сотрудничества
Россия и ОАЭ подписали план по развитию сотрудничества в спорте.
Об этом сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев.
«Провел встречу с генеральным директором Главного управления спорта Объединенных Арабских Эмиратов Ганемом Мубараком Рашедом Аль-Хаджери.
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Нам очень важно развивать сотрудничество в сфере спорта между нашими государствами. В ходе визита в Абу-Даби Президент России Владимир Владимирович Путин отметил важность укрепления этой работы.
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Мы сегодня подписали план мероприятий по развитию спортивного сотрудничества. Готовы работать и в направлении фиджитал-спорта, нового уникального проекта.
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Мы всегда рады приветствовать атлетов из ОАЭ на соревнованиях, которые проводятся в России!
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Пригласил господина Аль-Хаджери в октябре в Уфу. Там под эгидой Президента России Владимира Владимировича Путина состоится ежегодный Международный форум «Россия – спортивная держава», – написал Дегтярев в телеграм-канале.