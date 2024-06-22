Россия и ОАЭ подписали план мероприятий по развитию спортивного сотрудничества

Теги Политика Михаил Дегтярев Водные виды

Россия и ОАЭ подписали план по развитию сотрудничества в спорте.

Об этом сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев.

«Провел встречу с генеральным директором Главного управления спорта Объединенных Арабских Эмиратов Ганемом Мубараком Рашедом Аль-Хаджери.

Нам очень важно развивать сотрудничество в сфере спорта между нашими государствами. В ходе визита в Абу-Даби Президент России Владимир Владимирович Путин отметил важность укрепления этой работы.

Мы сегодня подписали план мероприятий по развитию спортивного сотрудничества. Готовы работать и в направлении фиджитал-спорта, нового уникального проекта.

Мы всегда рады приветствовать атлетов из ОАЭ на соревнованиях, которые проводятся в России!

Пригласил господина Аль-Хаджери в октябре в Уфу. Там под эгидой Президента России Владимира Владимировича Путина состоится ежегодный Международный форум «Россия – спортивная держава», – написал Дегтярев в телеграм-канале.

1 комментарий
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В трех строчках два раза сослался на Путина. А где подписывали -то, неужель в Эмиратах?
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