Россия и ОАЭ подписали план мероприятий по развитию спортивного сотрудничества

Россия и ОАЭ подписали план по развитию сотрудничества в спорте.

Об этом сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев.

«Провел встречу с генеральным директором Главного управления спорта Объединенных Арабских Эмиратов Ганемом Мубараком Рашедом Аль-Хаджери.

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Нам очень важно развивать сотрудничество в сфере спорта между нашими государствами. В ходе визита в Абу-Даби Президент России Владимир Владимирович Путин отметил важность укрепления этой работы.

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Мы сегодня подписали план мероприятий по развитию спортивного сотрудничества. Готовы работать и в направлении фиджитал-спорта, нового уникального проекта.

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Мы всегда рады приветствовать атлетов из ОАЭ на соревнованиях, которые проводятся в России!

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Пригласил господина Аль-Хаджери в октябре в Уфу. Там под эгидой Президента России Владимира Владимировича Путина состоится ежегодный Международный форум «Россия – спортивная держава», – написал Дегтярев в телеграм-канале.