Михаил Дегтярев: «Игры БРИКС вышли на абсолютно новый уровень. На спортивных площадках увидели более 4 500 участников из 86 стран»

Теги Политика Михаил Дегтярев Р-Спорт Игры БРИКС Водные виды

Дегтярев рассказал, что в Играх БРИКС приняли участие спортсмены из 86 стран.

Соревнования в Казани завершатся 23 июня.

«Игры БРИКС вышли на абсолютно новый уровень. На спортивных площадках увидели более 4 500 участников из 86 стран.

Самыми многочисленными стали делегации из России и Беларуси, но большие делегации также были из Бразилии, Узбекистана, Киргизии.

Россия досрочно выиграла зачет, но представители из 31 страны уедут с медалями», – заявил Михаил Дегтярев.

«В текущих непростых условиях мы продолжаем укреплять межгосударственную спортивную повестку в рамках содружества независимых стран, ШОС и других межгосударственных объединений.

Я хочу отдельно остановиться на российских инициативах в БРИКС. По согласованию с партнерами Игры БРИКС проходят в открытом формате. Наше общая задача – обеспечить равные возможности спортсменам из всех стран свободно участвовать в соревнованиях без санкций и ограничений.

Мы готовы развивать контакты в области спорта и должны вместе препятствовать попыткам использовать спорт как инструмент дискриминации по национальному или другому принципу», – отметил министр спорта России.

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41 комментарий
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И даже из других планет
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Ребята, осторожнее комментируем. Вдруг еще за дискредитацию Игр БРИКС привлекут)
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На абсолютно новый уровень абсурда?
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Огласите весь список пожалуйста! (с) (стран)*
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У Ротена появился конкурент))
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Ответ Lina Starkova
На самом деле где-то 60 стран. Посмотрите мой пост, где я весь список перечислила.
Вы молодец и спасибо за труд.

Но ****ит с три короба тут министр спорта, с него и спрос)
+11
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Интересно, а он в курсе, что Захарова вчера рассказывала про 8 стран? Или у них в палате не налажена коммуникация?
+10
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мощнейшие игры, где Россия соревнуется сама с собой
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Только ты если увидел, больше никто
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Ответ Savardus
Огласите весь список пожалуйста! (с) (стран)*
Вчера постил в другой новости

Я на досуге провёл ресерч официального сайта. Вот голые цифры.

Зашёл в раздел стран-участниц. Там перечислена 91 страна. Неплохо, но если кликать по названиям, то из 29 не приехало ни одного спортсмена. А там и США, и Германия, и Великобритания и много кого ещё. Я бы на месте организаторов перечислил бы весь мир.
Ещё примерно 30-40 стран имеют команды из 1-3 спортсменов, выступающих, почему-то в борьбе на поясах и в борьбе корэш. У 27 стран в команде 10 человек и больше. Самые большие делегации у бывших (и "дружественных" сейчас) республик СССР. Белоруссия 415 атлетов, Узбекистан 282, Киргизия 145, Казахстан 122, Азербайджан 108, Таджикистан 88.
Приличные по количеству сборные Бразилии, Индии и Китая (100-125 человек), дальше ЮАР, Республика Сербская, Эфиопия, Иран и ОАЭ (50-60). От России заявлен 631 спортсмен.

Всего в списке 2986 человек (на первой странице сайта заявлено, что выступил 4751. Почему не десять тысяч тогда?), но там не очень понятно как считать. От некоторых стран заявлено 1-6 человек вообще без видов спорта и фамилий. С другой стороны, где-то один атлет выступает в двух видах (один из них обязательно корэш). Ну и совершенно непонятно, сколько из них выходило на старт.

Бывший СССР составляет (1936/2986) 65% от всех участников.
+7
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Ответ Savardus
Огласите весь список пожалуйста! (с) (стран)*
На самом деле где-то 60 стран. Посмотрите мой пост, где я весь список перечислила.
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мастера двоемыслия)
+6
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Миш, ты совсем чтоль дурачок? Табличку видел?
+6
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Следующий шаг, это межгалактический турнир.
+4
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Интересно во сколько обошлось это мероприятие без соревновательной составляющей.
+4
0
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>4500 участников
>награждение из одного победителя

Бгг
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игры FRICS....
+3
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На какой новый уровень вышли? Как были неинтересны так и остались такими.
+3
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Настоящее импортозамещение западных Олимпийских игр.
+2
0
+2
Как не тужься, кактус не выходит, Михуил.
+2
0
+2
Ответ Любезный Коссутий
мощнейшие игры, где Россия соревнуется сама с собой
С Беларусью. Что Вы наших братьев приуменьшаете
+2
0
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Россия - спорт вне политики, также Россия организует игры, назвав их в честь межгосударственного союза )
+3
-1
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Наверно удобно жить в своем мирке, который видишь только ты. Надо как-нибудь попробовать.
+3
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+2
Да это гойда какая-то!
+2
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3000 россиян, 500 белорусов, 500 китайцев, 250 индусов, 250 ценных специалистов из средней азии и по 1-2 из габона, буркина-фасо и прочих зимбабве
суммарно выходит больше 4500
+1
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Фантазёр, мы его называли
+2
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Ответ Титюля
Следующий шаг, это межгалактический турнир.
В Нью-Васюках. По шахматам
+1
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Толку от этих участников, если это любители или юниоры в лучшем случае?
+2
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Ответ singsinner2
игры FRICS....
Freaks
+1
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+1
Кто вообще это смотрел?)

Давайте устроим перекличку, кто НЕ смотрел - лайк)
+3
-2
+1
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