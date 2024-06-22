Михаил Дегтярев: «Игры БРИКС вышли на абсолютно новый уровень. На спортивных площадках увидели более 4 500 участников из 86 стран»

Дегтярев рассказал, что в Играх БРИКС приняли участие спортсмены из 86 стран.

Соревнования в Казани завершатся 23 июня.

« вышли на абсолютно новый уровень. На спортивных площадках увидели более 4 500 участников из 86 стран.

Самыми многочисленными стали делегации из России и Беларуси, но большие делегации также были из Бразилии, Узбекистана, Киргизии.

Россия досрочно выиграла зачет, но представители из 31 страны уедут с медалями», – заявил .

«В текущих непростых условиях мы продолжаем укреплять межгосударственную спортивную повестку в рамках содружества независимых стран, ШОС и других межгосударственных объединений.

Я хочу отдельно остановиться на российских инициативах в БРИКС. По согласованию с партнерами Игры БРИКС проходят в открытом формате. Наше общая задача – обеспечить равные возможности спортсменам из всех стран свободно участвовать в соревнованиях без санкций и ограничений.

Мы готовы развивать контакты в области спорта и должны вместе препятствовать попыткам использовать спорт как инструмент дискриминации по национальному или другому принципу», – отметил министр спорта России.

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