Михаил Дегтярев: «Игры БРИКС вышли на абсолютно новый уровень. На спортивных площадках увидели более 4 500 участников из 86 стран»
Дегтярев рассказал, что в Играх БРИКС приняли участие спортсмены из 86 стран.
Соревнования в Казани завершатся 23 июня.
«Игры БРИКС вышли на абсолютно новый уровень. На спортивных площадках увидели более 4 500 участников из 86 стран.
Самыми многочисленными стали делегации из России и Беларуси, но большие делегации также были из Бразилии, Узбекистана, Киргизии.
Россия досрочно выиграла зачет, но представители из 31 страны уедут с медалями», – заявил Михаил Дегтярев.
«В текущих непростых условиях мы продолжаем укреплять межгосударственную спортивную повестку в рамках содружества независимых стран, ШОС и других межгосударственных объединений.
Я хочу отдельно остановиться на российских инициативах в БРИКС. По согласованию с партнерами Игры БРИКС проходят в открытом формате. Наше общая задача – обеспечить равные возможности спортсменам из всех стран свободно участвовать в соревнованиях без санкций и ограничений.
Мы готовы развивать контакты в области спорта и должны вместе препятствовать попыткам использовать спорт как инструмент дискриминации по национальному или другому принципу», – отметил министр спорта России.
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Но ****ит с три короба тут министр спорта, с него и спрос)
Я на досуге провёл ресерч официального сайта. Вот голые цифры.
Зашёл в раздел стран-участниц. Там перечислена 91 страна. Неплохо, но если кликать по названиям, то из 29 не приехало ни одного спортсмена. А там и США, и Германия, и Великобритания и много кого ещё. Я бы на месте организаторов перечислил бы весь мир.
Ещё примерно 30-40 стран имеют команды из 1-3 спортсменов, выступающих, почему-то в борьбе на поясах и в борьбе корэш. У 27 стран в команде 10 человек и больше. Самые большие делегации у бывших (и "дружественных" сейчас) республик СССР. Белоруссия 415 атлетов, Узбекистан 282, Киргизия 145, Казахстан 122, Азербайджан 108, Таджикистан 88.
Приличные по количеству сборные Бразилии, Индии и Китая (100-125 человек), дальше ЮАР, Республика Сербская, Эфиопия, Иран и ОАЭ (50-60). От России заявлен 631 спортсмен.
Всего в списке 2986 человек (на первой странице сайта заявлено, что выступил 4751. Почему не десять тысяч тогда?), но там не очень понятно как считать. От некоторых стран заявлено 1-6 человек вообще без видов спорта и фамилий. С другой стороны, где-то один атлет выступает в двух видах (один из них обязательно корэш). Ну и совершенно непонятно, сколько из них выходило на старт.
Бывший СССР составляет (1936/2986) 65% от всех участников.
>награждение из одного победителя
Бгг
суммарно выходит больше 4500
Давайте устроим перекличку, кто НЕ смотрел - лайк)