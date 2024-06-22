Москалькова об Играх БРИКС: «Россия демонстрирует открытость для расширения межкультурного диалога и укрепления дружественных связей государств»

Татьяна Москалькова назвала Игры БРИКС знаменательным спортивным событием.

«В Казани проходят Игры БРИКС-2024. Это знаменательное спортивное событие собрало свыше 3 тысяч спортсменов из более чем 90 стран!

В условиях беспрецедентной дискриминации и давления на российских спортсменов наша страна демонстрирует открытость для расширения межкультурного диалога и укрепления дружественных связей государств.

Россия выступает не только как организатор крупного международного события, но и вносит существенный вклад в защиту прав и ценностей наших атлетов на мировой арене.

Желаю всем спортсменам хороших выступлений и ярких побед!» – написала уполномоченный по правам человека в РФ.

Фото в духе времени: один человек на пьедестале Игр БРИКС – других участников не было