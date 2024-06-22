Москалькова об Играх БРИКС: «Россия демонстрирует открытость для расширения межкультурного диалога и укрепления дружественных связей государств»

Теги Татьяна Москалькова Игры БРИКС Легкая атлетика

Татьяна Москалькова назвала Игры БРИКС знаменательным спортивным событием.

«В Казани проходят Игры БРИКС-2024. Это знаменательное спортивное событие собрало свыше 3 тысяч спортсменов из более чем 90 стран!

В условиях беспрецедентной дискриминации и давления на российских спортсменов наша страна демонстрирует открытость для расширения межкультурного диалога и укрепления дружественных связей государств.

Россия выступает не только как организатор крупного международного события, но и вносит существенный вклад в защиту прав и ценностей наших атлетов на мировой арене.

Желаю всем спортсменам хороших выступлений и ярких побед!» – написала уполномоченный по правам человека в РФ.

Фото в духе времени: один человек на пьедестале Игр БРИКС – других участников не было

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2 комментария
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Организаторы этих игр провалились полностью - игры, задуманные показать, что Россия не в изоляции, показали совершенно обратное! Только доказали наглядно, что Россия сейчас это изгой мирового спорта! Добились противоположного заявленному эффекта.
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".....Ксеркс: «Довольно, Леонид. Давай рассудим вместе. Представь, каким безумием, какой достойной сожаления потерей стала бы твоя, храбрый царь, и твоих доблестных воинов погибель? А ведь мы могли бы друг друга обогатить культурой, которой обладают наши народы…»
- Леонид: «Мы сегодня всё утро обогащали твой народ своей культурой». ("300 (спартанцев). 2006)
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