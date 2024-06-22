Владимир Сальников: «У всех пловцов мечта выступить на нормальной Олимпиаде, без ограничений, с честью и достоинством нести знамя своей страны»

Теги плавание сборная России сборная России жен ВФП Владимир Сальников Игры БРИКС Водные виды

Сальников заявил, что российские пловцы мечтают выступить на Олимпиаде без всяких ограничений.

«Я не могу сейчас дать какой-то прогноз [относительно участия спортсменов в Олимпиаде в 2028 году]. Думаю, что у всех них мечта выступить на нормальных Олимпийских играх, без всяких ограничений, с честью и достоинством нести знамя своей страны и, конечно, не испытывать никаких унижений.

Я думаю, это желание у всех спортсменов сейчас присутствует независимо от возраста», – сказал Сальников.

Он также высказался о выступлении юниорской сборной России по плаванию на Играх БРИКС. Юниоры завоевали 22 золота.

«Думаю, что их результаты сейчас сравнимы с нашими лучшими мужчинами и женщинами основной команды. И часть из них, уверен, создаст очень хорошую конкуренцию нашим ведущим спортсменам.

Многих из них мы увидим в финале Кубка России, который будет проходить в Екатеринбурге во время Олимпийских игр. Ребята сейчас обогатились опытом, и в будущем эта живая новая кровь вольется в состав сборной», – отметил глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников. 

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