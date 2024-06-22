Владимир Сальников: «У всех пловцов мечта выступить на нормальной Олимпиаде, без ограничений, с честью и достоинством нести знамя своей страны»

Сальников заявил, что российские пловцы мечтают выступить на Олимпиаде без всяких ограничений.

«Я не могу сейчас дать какой-то прогноз [относительно участия спортсменов в Олимпиаде в 2028 году]. Думаю, что у всех них мечта выступить на нормальных Олимпийских играх, без всяких ограничений, с честью и достоинством нести знамя своей страны и, конечно, не испытывать никаких унижений.

Я думаю, это желание у всех спортсменов сейчас присутствует независимо от возраста», – сказал Сальников.

Он также высказался о выступлении юниорской сборной России по плаванию на Играх БРИКС. Юниоры завоевали 22 золота.

«Думаю, что их результаты сейчас сравнимы с нашими лучшими мужчинами и женщинами основной команды. И часть из них, уверен, создаст очень хорошую конкуренцию нашим ведущим спортсменам.

Многих из них мы увидим в финале Кубка России, который будет проходить в Екатеринбурге во время Олимпийских игр. Ребята сейчас обогатились опытом, и в будущем эта живая новая кровь вольется в состав сборной», – отметил глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.