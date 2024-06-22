Мария Борисова: «Кабаева поддерживает меня, дает советы, тренирует. Мне подходит метод без давления, так проще воспринимать»

Теги художественная гимнастика Алина Кабаева сборная России (художественная гимнастика) Мария Борисова Игры БРИКС Гимнастика

Гимнастка Мария Борисова рассказала о работе с Алиной Кабаевой.

Борисова завоевала серебро на Играх БРИКС в личном многоборье, победу одержала Лала Крамаренко.

«Турнир был очень важным, мы к нему очень ответственно и серьезно готовились. Впечатления от соревнований сейчас только положительные, хотя во время выступлений я переживала.

Алина Маратовна сейчас поддерживает меня, дает советы, тренирует. Это очень помогает. Мне такой метод без давления намного больше подходит, мне так проще воспринимать.

Но при этом Алина Маратовна как тренер требовательная, но чуть-чуть по-другому. Это мне очень нравится», – сказала Борисова.

Лала в слезах, армянки снялись из-за политики, а у Винер новая фаворитка. Что с художкой на Играх БРИКС?

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2 комментария
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Девочка хорошая но как бы не зазвездилась.
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Маша рождена, чтобы быть чемпионкой. А ее Калинка с булавами просто огонь! Любимое упражнение этого года.
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