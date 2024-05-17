Глава WADA о критике со стороны USADA из-за дела китайских пловцов: «Надеемся, что эта клеветническая кампания не прервет партнерские отношения с США»

Глава WADA подчеркнул, что допинг у китайских пловцов связан с загрязнением.

Ранее The New York Times и ARD сообщили, что 23 китайских пловца попались на триметазидине в 2021 году, но были допущены до Олимпиады в Токио. Китайское антидопинговое агентство провело внутренне расследование и установило, что следы препарата были найдены на кухне отеля, где спортсмены останавливались во время соревнований.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) пригласило независимого прокурора для этого проверки этого дела.

«Точно так же, как и профессор Макларен, который провел успешное расследование дела допинга в России, у специального прокурора по делу китайских пловцов есть полный доступ ко всем данным.

Если у кого-то есть сомнение по поводу целостности Олимпиады в Париже, хочу вас заверить, что это не так. Это был случай загрязнения, и те спортсмены, которые в него вовлечены и будут участвовать в Играх, пройдут многократное тестирование. Еще раз хочу заявить, что это случай загрязнения, и я прошу относиться к нему без политических предубеждений.

Мы можем быть настроены скептически, но справедливыми. У нас нет ни единого повода обращаться в CAS (Спортивный арбитражный суд). Было бы крайне неэтично идти туда и говорить: «У нас нет доводов, но мы пришли только потому, что это китайцы», – сказал президент WADA Витольд Банька.

Также он ответил на критику со стороны главы Антидопингового агентства США ( ) , который обвинил WADA в сокрытии положительных проб пловцов.

«Почти каждый пятый спортсмен из США, участвовавший в чемпионате мира по легкой атлетике 2022 года в Юджине, за 10 месяцев, предшествовавших соревнованию, не прошел ни одного внесоревновательного тестирования.

И, конечно, мы могли бы обсудить это, я мог бы привести больше цифр, но я думаю, что этого достаточно, чтобы дать понять, с чем мы в настоящее время сталкиваемся в связи с делом о китайском плавании. И достаточно, чтобы указать на лицемерие некоторых представителей антидопингового сообщества США.

Американские спортсмены, как и спортсмены во всем мире, заслуживают справедливой антидопинговой системы в своих странах и в тех странах, где они соревнуются, и я считаю, что они заслуживают большего, чем эти политические игры. Я намерен сотрудничать с властями США для укрепления антидопинговой системы в стране и во всем мире.

Мы надеемся, что эта клеветническая кампания, связанная с делом в Китае, не прервет партнерские отношения с США, тем более что наше сотрудничество с властями страны на протяжении многих лет было очень плодотворным», – цитирует Баньку ТАСС.

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