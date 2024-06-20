Прыгунья с шестом Кнороз: «Я не кукла. А встречаются мужики, которые стоят и просто пускают слюни – это мерзко»

Теги сборная России жен прыжки с шестом Полина Кнороз Легкая атлетика

Легкоатлетка Полина Кнороз отреагировала на комментарии о внешности.

– Знаешь, какой был самый заплюсованный комментарий под твоим прошлым интервью Спортсу?

– Неа, какой?

– «Кто-нибудь текст прочитал?»

– Ой, а почему?

– Залипли на фотках.

– А, ясно, ха-ха. Не знаю, как это комментировать. Конечно, приятно, когда называют красивой и сексуальной. Но зачем концентрироваться только на этом? Хотела бы, чтобы люди слушали, а не просто смотрели на меня полуголую в секторе.

– Фотки привлекают сильнее.

– Давай честно: хочется внимания и к внешнему виду, и к внутреннему миру. Я же не кукла. А встречаются мужики, которые стоят и просто пускают слюни – это мерзко.

Вот недавно гуляли с подружкой. У меня было классное платье, которое подчеркивало прелести моего тела, я была в прекрасном настроении. И тут навстречу три парня. Русские. Свист, какие-то звуки, «ой, а что это за киска». Фу! Так мерзко! Захотелось переодеться или вообще не выходить больше на улицу.

И я не хочу, чтобы так ко мне относились и в секторе. Это до блевоты. Парни, в таких ситуациях представьте ваших мам или дочерей. Хотели бы, чтобы к ним так обращались?

Внимание-то разное бывает. Если нравится кто-то, так и скажи: «Девушка, вы такая красивая». Вот когда говорят так – это приятно. А эти «фи-фи» – ужас, – подытожила Кнороз.

«Это преподносили как мини-Олимпиаду. Камон, не надо пафоса». Ей точно не стыдно за победу на Играх БРИКС

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94 комментария
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А раздеваются девушки для того, чтобы был лучше виден внутренний мир. Не забывайте.
+140
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+125
Предвидя нравоучителей по поводу внешнего вида, скажу,что она не против внимания ,а против,именно, в способе его проявления,но это вопрос воспитания и культуры ,на который повлиять локально невозможно
+89
-11
+78
Фото с жопой специально выпяченой делать не фу, а смотреть - фу. На кого рыбачишь - того и ловишь. Будешь блистать интеллектом - будет и спрос из другой категории
+57
-9
+48
Ответ Evgueniy
А раздеваются девушки для того, чтобы был лучше виден внутренний мир. Не забывайте.
Не-не, откровенные наряды - это "для себя!", ага!)
+41
-1
+40
Так, красное платье, подчёркивающее прелести тела в студию. Необходимо сделать аналитику степени вины свистящих парней)))
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+33
Ответ Evgueniy
А раздеваются девушки для того, чтобы был лучше виден внутренний мир. Не забывайте.
Чтобы лайкали те, кто нужно.
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Хороший банковский счет пускателя слюней решает многие проблемы.
+18
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+17
И тут навстречу три парня. Русские. Свист, какие-то звуки, «ой, а что это за киска». Фу! Так мерзко!
------------------
Спасибо за уточнения о национальности, а то тут в комментариях с умным видом уже, все ставили бы на черное.
+21
-5
+16
"У меня было классное платье, которое подчеркивало прелести моего тела. И услышала: ой, а что это за киска"
Забавляют такие персонажи)
+21
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+15
Ответ Alex Stanley
Сама выставляет напоказ и сама возмущается вниманию
внимание и похабность - разные вещи)
+18
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+13
Ответ Evgueniy
А раздеваются девушки для того, чтобы был лучше виден внутренний мир. Не забывайте.
Некоторые и одеваются так, что даже внутренний мир виден ...
+11
0
+11
Ответ Александр Охотко
Предвидя нравоучителей по поводу внешнего вида, скажу,что она не против внимания ,а против,именно, в способе его проявления,но это вопрос воспитания и культуры ,на который повлиять локально невозможно
Судить по комментам в запрещённой соцсети или на сайтах с подборками? Её внутренним миром в библиотеке заинтересуются, но точно, не в инсте.
+12
-4
+8
Ответ Александр Охотко
Предвидя нравоучителей по поводу внешнего вида, скажу,что она не против внимания ,а против,именно, в способе его проявления,но это вопрос воспитания и культуры ,на который повлиять локально невозможно
Ну выряжаться полуголой просто выходя на улицу или в публичное место, это как бы тоже не от большой культуры и воспитания.
+9
-2
+7
Ответ Петрович
"У меня было классное платье, которое подчеркивало прелести моего тела. И услышала: ой, а что это за киска" Забавляют такие персонажи)
Лучше бы фотку в красном платье приложили к новости, к чему этот нелепый набор слов)
+9
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+7
> платье, которое подчеркивало прелести моего тела,
< ой, а что это за киска». Фу! Так мерзко!

Ничего в голове не щелкает, что сама сексуализируя свой образ получаешь такой "комплимент"?
+11
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+6
Ответ Alex Stanley
Сама выставляет напоказ и сама возмущается вниманию
Не обязательно проявлять внимание в быдло-стиле
+8
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Вообще, чем больше быдланов и отсутствующим чувством вкуса и юмора, тем нормальным пацанам лучше. Так что, идиоты, продолжайте)
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такие новости без фото лучше не печатать. ничего не понятно
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0
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так что это за киска?
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Не, кукла. И только так к тебе будут относиться.
+9
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Возможно, потому, Дарья, что у тебя было классное платье, которое подчеркивало прелести твоего тела, а прелести души оно не подчеркивало.
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очередная "янекукла" из выгребной ямы тик-тока...
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Ответ Александр Охотко
Предвидя нравоучителей по поводу внешнего вида, скажу,что она не против внимания ,а против,именно, в способе его проявления,но это вопрос воспитания и культуры ,на который повлиять локально невозможно
Она не то чтобы не против, она за. То, что она при этом ноет, она просто ноет, не более
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Ответ Альфред
Так, красное платье, подчёркивающее прелести тела в студию. Необходимо сделать аналитику степени вины свистящих парней)))
Вообще, забавно получается. Одеваться как придорожные путаны, выпячивая пузо, вымя и задницу - это норм, все в порядке, можно. А вот свистесть, называть киской и глазеть - нельзя ибо безкультурно? Как говорят тп в подобных случаях: не нравится - не слушай, не нравится - не смотри. Нет прямого физического воздействия/насилия - нет вины. А если подобное не нравится - одевайся скромно, имей уважение хотя бы к себе, я уж не говорю про уважение к противоположному полу, на это вообще всем плевать
+9
-5
+4
Ответ Александр Охотко
Предвидя нравоучителей по поводу внешнего вида, скажу,что она не против внимания ,а против,именно, в способе его проявления,но это вопрос воспитания и культуры ,на который повлиять локально невозможно
то есть вываливать сисяндры нормально, а смотреть на них - нет?
+6
-2
+4
По моим наблюдениям парней, которые ведут себя так, как хочет Полина, то есть с комплиментами и прочим, Полина же сама отошьет в 99 случаев из ста.
Девки всегда любили подонков и плохишей. А обосновать для себя, почему он такой классный девки умеют лучше всех.
И тем, кто на патриках скажет Полине: эй, жо..астая, падай ко мне в точилу, она упадет и поедет «кататься».
Будь иначе, никогда бы не родился анекдот про «..и шапочку…».
+4
0
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- одевает короткое платье что бы получать повышенное внимание
- получает повышенное внимание
- ой все (вуман момент)
- ???
+7
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" У меня было классное платье, которое подчеркивало прелести моего тела"

Гыгыны. На этой фразе из кустов вылез медвед
+4
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+3
"Ничто так не украшает девушку, как скромность и прозрачное платьице". Вот когда вместо скромности появляется что-то другое, девушка уже на полпути к шмаре.
+3
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Ответ deligy
> платье, которое подчеркивало прелести моего тела, < ой, а что это за киска». Фу! Так мерзко! Ничего в голове не щелкает, что сама сексуализируя свой образ получаешь такой "комплимент"?
Вот именно. Её же не обозвали
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