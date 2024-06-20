Прыгунья с шестом Кнороз: «Я не кукла. А встречаются мужики, которые стоят и просто пускают слюни – это мерзко»

Легкоатлетка Полина Кнороз отреагировала на комментарии о внешности.

– Знаешь, какой был самый заплюсованный комментарий под твоим прошлым интервью Спортсу?

– Неа, какой?

– «Кто-нибудь текст прочитал?»

– Ой, а почему?

– Залипли на фотках.

– А, ясно, ха-ха. Не знаю, как это комментировать. Конечно, приятно, когда называют красивой и сексуальной. Но зачем концентрироваться только на этом? Хотела бы, чтобы люди слушали, а не просто смотрели на меня полуголую в секторе.

– Фотки привлекают сильнее.

– Давай честно: хочется внимания и к внешнему виду, и к внутреннему миру. Я же не кукла. А встречаются мужики, которые стоят и просто пускают слюни – это мерзко.

Вот недавно гуляли с подружкой. У меня было классное платье, которое подчеркивало прелести моего тела, я была в прекрасном настроении. И тут навстречу три парня. Русские. Свист, какие-то звуки, «ой, а что это за киска». Фу! Так мерзко! Захотелось переодеться или вообще не выходить больше на улицу.

И я не хочу, чтобы так ко мне относились и в секторе. Это до блевоты. Парни, в таких ситуациях представьте ваших мам или дочерей. Хотели бы, чтобы к ним так обращались?

Внимание-то разное бывает. Если нравится кто-то, так и скажи: «Девушка, вы такая красивая». Вот когда говорят так – это приятно. А эти «фи-фи» – ужас, – подытожила .

«Это преподносили как мини-Олимпиаду. Камон, не надо пафоса». Ей точно не стыдно за победу на Играх БРИКС