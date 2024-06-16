Шубенков об Играх БРИКС: «Мне не понравились мое второе место и результат 13,70 секунды, а в остальном соревнования отличные. По организации просто пушка»

Сергей Шубенков прокомментировал выступление на Играх БРИКС.

завоевал серебро в беге на 110 м с барьерами с результатом 13,70 секунды.

«Мне такой красивый флаг дали за такие гнилые секунды? Конечно, приятно, что так можно, хотя бы здесь, хотя бы раз в пять лет. Последний раз я выступал с флагом в 2019 году на Военных играх в Китае.

Расстроен, конечно, результатом, я продолжаю ковыряться, но со стартом у меня вообще беда происходит, хотя на тренировках уже неплохо выгляжу.

Пока сезон спасти не получается, будем дальше бороться и ковыряться, что ж тут поделать?» – сказал Шубенков.

«Мне не понравились здесь только мое второе место и результат 13,70 секунды, а в остальном соревнования, конечно, отличные. По организации просто пушка.

Я понимаю, что масштабы несколько скромнее, чем в Париже, и это принципиальное отличие, но во всем остальном отличия просто не видны. Принципиальное отличие заключается только в количестве участников и стран», – добавил легкоатлет.