Шубенков об Олимпиаде в Париже: «Новости с результатами почитаю, конечно, но смотреть вообще неохота»

Сергей Шубенков заявил, что не будет смотреть Олимпиаду в Париже.

«В принципе, за своих спортсменов можно было бы поболеть. Но, наверное, трансляции нужно будет искать через соцсети, а я так не хочу. Новости с результатами почитаю, конечно, но смотреть вообще неохота», – сказал чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами.

Также он оценил решение не допускать на Игры ряд отобравшихся российских спортсменов.

«Это все мелко, скажем так, с их стороны было. Это похоже на историю, когда мы отбираемся на чемпионат мира в США, а нам визы не дают, например. А с другой стороны, это может свидетельствовать о том, что там правая рука не знает, что делает левая, и организация там плохая.

Для людей это может быть трагедией, но я проецирую эту ситуацию на себя и сейчас к этому не отношусь как к чему-то ненормальному. С другой стороны, я вспоминаю ситуацию со своим недопуском на Игры-2016, тогда это было для меня охрененной трагедией, я переживал вообще до ужаса. Мне очень хреново было все это проходить.

Что я могу пожелать тем ребятам, которых в последний момент отшили? Теперь вы точно знаете, что вас не взяли, и можно выдохнуть. Напряжение закончилось. Хотя бы здесь можно найти какой-то позитив», – добавил легкоатлет.

«Получишь нейтральный статус, а потом в России хрен без соли доедать?» Рефлексия Сергея Шубенкова