Сергей Шубенков: «Жизнь без Олимпийских игр есть. Условный Таиланд живет без сумасшедших олимпийских побед, и люди там неплохо себя чувствуют»

Теги Бег сборная России Сергей Шубенков Париж-2024 Легкая атлетика

Сергей Шубенков заявил, что спортивная жизнь не прекращается без Олимпиады.

– Спортивная жизнь без Олимпийских игр возможна?

– А что было на Никольской?

– Хочешь сказать, это то же самое?

– Нет, конечно. Но жизнь все равно есть. Возможно ли, чтобы все вообще загнулось? Для этого потребуется очень продолжительное время.

– Да я не к тому, загнется ли. Некоторые говорят, что нет Олимпиад – да ну их, проведем турниры у себя, которые будут еще лучше.

– Смотри, есть много стран, от которых на Олимпийские игры приезжают три мешка и занимают 60-е места. Условный Таиланд живет без сумасшедших олимпийских побед – и люди там вполне неплохо себя чувствуют. Где-то вообще нет ни одного спортсмена топ-уровня.

– И?

– И мы станем такой же страной, да и все. Будет что-то свое. Не будет олимпийских героев, но жизнь-то на этом не остановится, – сказал чемпион мира-2015 в барьерном беге в интервью Sports. 

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4 комментария
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Господи какой стыд, какая там достойная жизнь?

Даже в Бангкоке за небоскрёбами скрываются откровеннейшие помойные районы. Тур зоны и столица наполовину облагорожены, всё.
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Зачем же ты тогда занимался спортом и строил из себя профессионального спортсмена. А так да, жить можно везде и проще, в африке люди тоже живут и в первобытном обществе люди как то жили.
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А почему за точку отсчета выбран Таиланд, имеющий золотую медаль в Токио, а не такая крупная к примеру страна как Аргентина, у которой удивительным образом нет ни одного золота?
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Условные папуасы вообще живут без туалетной бумаги и средств гигиены и прекрасного себя чувствуют
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