Сергей Шубенков: «Жизнь без Олимпийских игр есть. Условный Таиланд живет без сумасшедших олимпийских побед, и люди там неплохо себя чувствуют»
Сергей Шубенков заявил, что спортивная жизнь не прекращается без Олимпиады.
– Спортивная жизнь без Олимпийских игр возможна?
– А что было на Никольской?
– Хочешь сказать, это то же самое?
– Нет, конечно. Но жизнь все равно есть. Возможно ли, чтобы все вообще загнулось? Для этого потребуется очень продолжительное время.
– Да я не к тому, загнется ли. Некоторые говорят, что нет Олимпиад – да ну их, проведем турниры у себя, которые будут еще лучше.
– Смотри, есть много стран, от которых на Олимпийские игры приезжают три мешка и занимают 60-е места. Условный Таиланд живет без сумасшедших олимпийских побед – и люди там вполне неплохо себя чувствуют. Где-то вообще нет ни одного спортсмена топ-уровня.
– И?
– И мы станем такой же страной, да и все. Будет что-то свое. Не будет олимпийских героев, но жизнь-то на этом не остановится, – сказал чемпион мира-2015 в барьерном беге в интервью Sports.
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