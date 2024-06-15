Данил Лысенко: «Уверен, легкая атлетика станет такой же популярной, как фигурное катание. Наша федерация работает, делает все для этого»

Теги сборная России прыжки в высоту Данил Лысенко Игры БРИКС Легкая атлетика

Данил Лысенко считает, что популярность легкой атлетики в России вырастет.

Лысенко победил на Играх БРИКС в прыжках в высоту. Он является чемпионом мира в помещении 2018 года, а также серебряным призером ЧМ.

– К вам пришло не так много журналистов, потому что рядом проходило общение с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой. Как думаете, легкая атлетика когда‑нибудь такой же по популярности, как фигурное катание?

– Уверен, что такое произойдет. Наша федерация работает, делает для этого все, а легкая атлетика становится у нас в стране все более популярной. Мы будем тоже будем делать все, что от нас зависит.

У меня была большая пауза в соревнованиях, и Игры БРИКС – это возможность вспомнить всю эту атмосферу. Мне это напоминает юношескую Олимпиаду, когда идешь по олимпийской деревне, где‑то играет музыка, – сказал спортсмен. 

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1 комментарий
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Сомневаюсь я. В фигурке очумелые фанатики, а в лёгкой таких нет.
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