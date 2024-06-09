День прыжков. Лысенко, Иванюк, Кнороз, Кочанова, Спиридонова, Моргунов, Волков выступят на турнире

9 июня в Москве в парке Горького пройдет День прыжков.

День прыжков

Москва

Начало – 17.00 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч ТВ».

Прыжки с шестом

Женщины

1. Екатерина Брянчина

2. Рената Тимофеева

3. Татьяна Калинина

4. Ирина Михайлова

5. Аксана Гатаулина

6.

Мужчины

1. Илья Долбин

2. Илья Просвирин

3. Михаил Шмыков

4. (Беларусь)

5. Александр Соловьев

6.

Прыжки в высоту

Женщины

1. Полина Березнева

2. Полина Парфененко

3. Дарья Слепова

4. Татьяна Ермаченкова

5. (Беларусь)

6. Мария Кочанова

7. Кристина Королева

8. Спиридонова Спиридонова

Мужчины

1. Александр Асанов

2. Вячеслав Перебиносов

3. Сергей Морозов

4. Георгий Тарабаров

5. Степан Веткин

6. Никита Курбанов

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