День прыжков. Лысенко, Иванюк, Кнороз, Кочанова, Спиридонова, Моргунов, Волков выступят на турнире

Теги сборная России сборная России жен результаты прыжки в высоту прыжки с шестом Сборная Беларуси сборная Беларуси жен Илья Иванюк Данил Лысенко Матч ТВ Тимур Моргунов Полина Кнороз Матвей Волков Карина Демидик Легкая атлетика

9 июня в Москве в парке Горького пройдет День прыжков.

День прыжков

Москва

Начало – 17.00 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч ТВ». 

Прыжки с шестом

Женщины

1. Екатерина Брянчина

2. Рената Тимофеева 

3. Татьяна Калинина 

4. Ирина Михайлова 

5. Аксана Гатаулина

6. Полина Кнороз

Мужчины

1. Илья Долбин

2. Илья Просвирин 

3. Михаил Шмыков 

4. Матвей Волков (Беларусь)

5. Александр Соловьев 

6. Тимур Моргунов 

Прыжки в высоту

Женщины

1. Полина Березнева 

2. Полина Парфененко 

3. Дарья Слепова

4. Татьяна Ермаченкова 

5. Карина Демидик (Беларусь)

6. Мария Кочанова

7. Кристина Королева

8. Спиридонова Спиридонова

Мужчины

1. Александр Асанов

2. Вячеслав Перебиносов

3. Сергей Морозов 

4. Георгий Тарабаров 

5. Степан Веткин 

6. Никита Курбанов

7. Илья Иванюк 

8. Данил Лысенко

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