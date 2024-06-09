Данил Лысенко: «Когда люди слышат, что я занимаюсь прыжками в высоту, то спрашивают: «А, это с палкой?»

Данил Лысенко рассказал, что люди путают прыжки в высоту и прыжки с шестом.

Сегодня Лысенко победил на Дне прыжков в Парке Горького в Москве с результатом 2,33 м.

– Полина Кнороз сказала, что надо почаще проводить старты в местах, подобных Парку Горького.

– Полностью согласен с Полиной. Легкая атлетика не очень популярна в стране. Когда меня спрашивают – чем я занимаюсь и слышат, что прыжками в высоту, люди думают, что я с шестом прыгаю. Спрашивают: «А, это с палкой?». Я говорю: «Нет, без палки». Они спрашивают: «А как это?». То есть люди даже не знают, что есть такой вид спорта. Поэтому хотелось бы, чтобы было больше таких стартов, как сегодня в Парке Горького и в Екатеринбурге в прошлом году. Людям интересно, для спортсменов тоже хороший стимул, когда такая поддержка.

– Сегодня столько развязок неожиданных: у мужчин в шесте перепрыжка, вы и Кнороз спаслись в третьих попытках. Как это объяснить?

– Будем считать, что это магия заключительной попытки, – сказал Лысенко.

– У вас было повреждение. Как восстанавливались? Как подходили к этому старту?

– В Сочи на командном чемпионате России прыгалось не так хорошо. В принципе, не могу сказать, что и здесь мне прыгалось хорошо. Но в Сочи очень сильно болела нога. Травма у меня такая, что никто не знает – в чем дело. Не каждый старт, но иногда бывает, что нога болит.

Сегодня она практически не беспокоила меня и прыгать не мешала. Но прыгалось тяжеловато из-за новых досок. Я с ними не знаком. Из-за этого не мог справиться с разбегом, попасть в свой прыжок, не чувствовалось того самого полета. Только на 2,33 на третьей попытке я почувствовал прыжок. И на 2,35 я прыгал по своей технике.

– В итоге довольны тем, как все сложилось?

– Да, я считаю, что чудом смог собраться на третью попытку на 2,30 и победить в конечном счете. Илья Иванюк – молодец, поздравляю его. Сегодня у него леталось, я давно не видел у него таких суперских прыжков.

– Ваша «заруба» продолжается.

– Да, впереди Игры БРИКС и куча интересных стартов.

– Игры БРИКС являются особенной мотивацией? Удастся добавить к этому старту?

– Да, конечно, это добавляет мотивации и интереса. Думаю, что добавить удастся. Сегодня была хорошая техническая тренировка в плане психологии. Это хорошо влияет на результат. Надеюсь, что на Играх БРИКС получится еще выше прыгнуть.

– Большое количество зрителей и их поддержка помогли сегодня?

– Атмосфера очень влияет на меня и мои прыжки. Я считаю, что поддержка публики, близких, когда они рядом, мне помогают.

– Насколько близко сегодня было поражение?

– Прямо очень близко. В моменте даже уже смирился, подумал: «Ладно, ничего страшного, что проиграю». Но чудом собрался, – добавил спортсмен.