Илья Иванюк: «Сейчас у нас есть некоторые трудности со спонсорами. Никто не хочет сотрудничать со спортсменами такого уровня, как я»

Прыгун в высоту Илья Иванюк рассказал о сложностях со спонсорами.

Сегодня Иванюк занял второе место на Дне прыжков в Парке Горького в Москве, уступив .

– Расскажите про вашу майку. У вас на ней принт с собачкой. Это сиба-ину или акита-ину?

– А бог знает. Сегодня со мной выступал Степан Веткин – вот у него акита, а у меня сиба, ха-ха. Разница в размерах.

– Где вы ее достали?

– Сейчас у нас есть некоторые трудности со спонсорами. Никто не хочет сотрудничать со спортсменами такого уровня, как я. Поэтому приходится добывать самому себе интересную экипировку. Спасибо нашим братьям-китайцам за то, что производят такие прекрасные товары. Как вы видели, логотип я заклеил, но там три плюсика. Разбирайтесь сами, – сказал Иванюк.

– Довольны итоговым результатом?

– Нельзя сказать, что я доволен местом. Скорее доволен результатом и атмосферой. У организаторов соревнований получилось невозможное. Они смогли сделать очень качественный помост. У меня уже был опыт выступлений на подобный помостах. Очень часто бывает так, что на них едет покрытие. Это много где было – не только на российских соревнованиях, но и за рубежом. А в этот раз ребята – молодцы! Они сделали что-то такое, что был какой-то цемент, ногу ставить трудно.

Я ехал сюда с опасениями, что покрытие может подвести и рассчитывал показать результат – 2,20 примерно. Но в итоге 2,30 – это хорошо. Через неделю мы выступаем на Играх БРИКС в Казани. Пока что мы трудимся хорошо и движемся в нужном направлении.

– Есть переживание из-за того, что даже сейчас, когда шли лучшие прыжки и оставалась одна попытка до победы, все равно поражение от Лысенко?

– Я был близок к победе. Я поторопился в третьей попытке на 2,33, завалил плечи на планку. Немножко обидно, но и ладно, ничего страшного. Зато была интрига, народ не расходился до конца, это здорово.

– Как оцените свое состояние перед Играми БРИКС?

– После этих соревнований настроение великолепное. Это самое главное, – добавил спортсмен.