Россия и Боливия подписали меморандум о сотрудничестве в области физической культуры и спорта

Теги Владимир Путин Политика Михаил Дегтярев Игры БРИКС Легкая атлетика

Россия и Боливия подписали меморандум о сотрудничестве в области спорта.

Об этом сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев. 

Документ был подписан в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). 

«Еще одна важная международная встреча. Ее вектор задал президент России Владимир Владимирович Путин на встрече с Президентом Боливии Луисом Арсе, отмечая, что российско-боливийские отношения развиваются во взаимовыгодном ключе.

Сегодня о развитии в сфере физической культуры и спорта говорили и мы с Президентом Боливии Луисом Арсе и Министром иностранных дел Селиндой
Сосой Лундой.
 
Спорт всегда был объединяющей силой для всего мира. Он должен оставаться вне политики и дискриминации. Россия придает большое значение развитию сотрудничества со странами Латинской Америки в сфере физической культуры и спорта.

Также сегодня подписали Меморандум между нашими странами. Он придаст дополнительный импульс спортивному взаимодействию. Готовы усилить этот документ «дорожной картой» по спорту, куда войдут конкретные спортивные мероприятия России и Боливии.

Рады были приветствовать боливийских спортсменов на первом в истории международном мультиспортивном турнире «Игры будущего». Теперь ждем атлетов на Спортивных играх стран БРИКС», – написал Дегтярев в телеграм-канале. 

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15 комментариев
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Следующая новость, Ротенберг готов развивать хоккей в солнечной Боливии.
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Топ-10 боливийских спортсменов в истории. Где они сейчас? А, их не было
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Вот теперь то результаты попрут вверх!!!
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ГООЙДАА!
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Мрак какой
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Лондоны-парижи смазали лыжи
царю остались послы пожиже(с)
думал, что произведение про прошлое, а оно во многом пророческое
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ну кстати невероятно красивая и интересная страна. самая самобытная в Южной Америке. но конечно жутко бедная. от соседей отстает лет на 100 как будто, особенно от Чили
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О, эта великая спортивная держава Боливия!
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Комментарий удален модератором
Ждемс боливийский порошок тоннами.
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Ну что тут скажешь 🤷🤷 не чего не скажешь 🙏🙏🙏🙏
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Теперь тренироваться будут в Ла-Пасе на высоте 3000 метров?
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В отсутствие международных состязаний вся деятельность министерства спорта свелась к подписанию бессмысленных и бесполезных меморандумов и соглашений о развитии спорта совместно с другими странами.
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Ответ MikhaL
Вот теперь то результаты попрут вверх!!!
У Боливии 🇧🇴🇧🇴
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