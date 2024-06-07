Россия и Боливия подписали меморандум о сотрудничестве в области физической культуры и спорта
Россия и Боливия подписали меморандум о сотрудничестве в области спорта.
Об этом сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев.
Документ был подписан в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Еще одна важная международная встреча. Ее вектор задал президент России Владимир Владимирович Путин на встрече с Президентом Боливии Луисом Арсе, отмечая, что российско-боливийские отношения развиваются во взаимовыгодном ключе.
Сегодня о развитии в сфере физической культуры и спорта говорили и мы с Президентом Боливии Луисом Арсе и Министром иностранных дел Селиндой
Сосой Лундой.
Спорт всегда был объединяющей силой для всего мира. Он должен оставаться вне политики и дискриминации. Россия придает большое значение развитию сотрудничества со странами Латинской Америки в сфере физической культуры и спорта.
Также сегодня подписали Меморандум между нашими странами. Он придаст дополнительный импульс спортивному взаимодействию. Готовы усилить этот документ «дорожной картой» по спорту, куда войдут конкретные спортивные мероприятия России и Боливии.
Рады были приветствовать боливийских спортсменов на первом в истории международном мультиспортивном турнире «Игры будущего». Теперь ждем атлетов на Спортивных играх стран БРИКС», – написал Дегтярев в телеграм-канале.
царю остались послы пожиже(с)
думал, что произведение про прошлое, а оно во многом пророческое