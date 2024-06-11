Чемпионат Европы по легкой атлетике. Вархольм, Бол, Тамбери, Диас Фортун, Баттоклетти одержали победы, другие результаты
В Риме проходит чемпионат Европы по легкой атлетике.
Легкая атлетика
Чемпионат Европы
Рим, Италия
Мужчины
400 м с/б
1. Карстен Вархольм (Норвегия) – 46,98
2. Алессандро Сибилио (Италия) – 47,50
3. Карл Бенгстрем (Швеция) – 47,94
Десятиборье
1. Джефф Тесселаар (Нидерланды) – 834
2. Никлас Кауль (Германия) – 827
3. Тим Новак (Германия) – 805
Прыжки в высоту
1. Джанмарко Тамбери (Италия) – 2,37
2. Владислав Лавский (Украина) – 2,29
3. Олег Дорощук (Украина) – 2,26
Тройной прыжок
1. Хордан Диас Фортун (Испания) – 18,18
2. Педро Пабло Пикардо (Португалия) – 18,04
3. Тома Гогуа (Франция) – 17,38
Женщины
400 м с/б
1. Фемке Бол (Нидерланды) – 52,49
2. Луиз Мараваль (Франция) – 54,23
3. Кателин Петерс (Нидерланды) – 54,37
Копье
1. Виктория Гудзон (Австрия) – 64,62
2. Адриана Вилагош (Сербия) – 64,42
3. Мари-Тереза Обст (Норвегия) – 63,50
10 000 м
1. Надя Баттоклетти (Италия) – 30.51,32
2. Диана ван Ас (Нидерланды) – 30.57,24
3. Меган Кит (Великобритания) – 31.04,77
ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.