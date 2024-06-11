Чемпионат Европы по легкой атлетике. Вархольм, Бол, Тамбери, Диас Фортун, Баттоклетти одержали победы, другие результаты

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В Риме проходит чемпионат Европы по легкой атлетике.

Легкая атлетика

Чемпионат Европы

Рим, Италия

Мужчины

400 м с/б 

1. Карстен Вархольм (Норвегия) – 46,98

2. Алессандро Сибилио (Италия) – 47,50

3. Карл Бенгстрем (Швеция) – 47,94

Десятиборье

1. Джефф Тесселаар (Нидерланды) – 834

2. Никлас Кауль (Германия) – 827

3. Тим Новак (Германия) – 805 

Прыжки в высоту

1. Джанмарко Тамбери (Италия) – 2,37

2. Владислав Лавский (Украина) – 2,29

3. Олег Дорощук (Украина) – 2,26

Тройной прыжок

1. Хордан Диас Фортун (Испания) – 18,18

2. Педро Пабло Пикардо (Португалия) – 18,04

3. Тома Гогуа (Франция) – 17,38

Женщины

400 м с/б

1. Фемке Бол (Нидерланды) – 52,49

2. Луиз Мараваль (Франция) – 54,23

3. Кателин Петерс (Нидерланды) – 54,37

Копье

1. Виктория Гудзон (Австрия) – 64,62

2. Адриана Вилагош (Сербия) – 64,42

3. Мари-Тереза Обст (Норвегия) – 63,50

10 000 м

1. Надя Баттоклетти (Италия) – 30.51,32

2. Диана ван Ас (Нидерланды) – 30.57,24

3. Меган Кит (Великобритания) – 31.04,77

ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются. 

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5 комментариев
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Ха, под конец турнира результаты нарисовали..😁 Интересные чемп, итальянцы много медалей взяли, как и немцы на домашнем чемпе два года назад..👌
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Тамбери тоже золото взял, два хохла серебро и бронзу..
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Ещё и на бис два прыжка взял, 2,34 и 2,37..👍
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Эстонец десятиборье выиграл, ничё се..😯
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Надя Баттоклетти выиграла второе золото.
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