Чемпионат Европы по легкой атлетике. Карлстрем победил в ходьбе на 20 км, мужчины разыграют медали на 100 м, женщины – на 100 м с/б

На чемпионате Европы по легкой атлетике в Риме проходит второй день соревнований.

Чемпионат Европы по легкой атлетике

Рим, Италия

Мужчины

100 м

23.53

110 м с/б

23.18

5000 м

23.28

Спортивная ходьба, 20 км

1. Персеус Карлстрем (Швеция) – 1.19,13

2. Пол Макграт (Испания) – 1.19,31

3. Франческо Фортунато (Италия) – 1.19,54

Прыжки в длину

21.06

Ядро

22.02

Женщины

100 м с/б

23.08

Диск

22.37

Семиборье

22.43

ПРИМЕЧАНИЕ: в расписании указано московское время.