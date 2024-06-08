Чемпионат Европы по легкой атлетике. Карлстрем победил в ходьбе на 20 км, мужчины разыграют медали на 100 м, женщины – на 100 м с/б
На чемпионате Европы по легкой атлетике в Риме проходит второй день соревнований.
Чемпионат Европы по легкой атлетике
Рим, Италия
Мужчины
100 м
23.53
110 м с/б
23.18
5000 м
23.28
Спортивная ходьба, 20 км
1. Персеус Карлстрем (Швеция) – 1.19,13
2. Пол Макграт (Испания) – 1.19,31
3. Франческо Фортунато (Италия) – 1.19,54
Прыжки в длину
21.06
Ядро
22.02
Женщины
100 м с/б
23.08
Диск
22.37
Семиборье
22.43
ПРИМЕЧАНИЕ: в расписании указано московское время.