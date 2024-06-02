«Бриллиантовая лига». Дюплантис, Магучих, Бол, Шерика Джексон, Чейз Джексон, Алекна одержали победы, другие результаты

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В Стокгольме прошел седьмой этап легкоатлетической «Бриллиантовой лиги».

Легкая атлетика

«Бриллиантовая лига»

Стокгольм, Швеция

Женщины

100 м

1. Джина Мариам Басс Биттайе (Гамбия) –  11,15

2. Мари-Джози Та Лу (Кот-д’Ивуар) – 11,16

3. Бриттани Браун (США) – 11,18

200 м

1. Шерика Джексон (Ямайка) – 22,69

2. Юлия Хенрикссон (Швеция) – 22,89

3. Эми Хант (Великобритания) – 22,92

400 м с/б

1. Фемке Бол (Нидерланды) – 53,07

2. Рашелл Клэйтон (Ямайка) – 53,78

3. Андренетт Найт (Ямайка) – 54,62

1500 м

1. Лора Мьюр (Великобритания) – 3.57,99

2. Эдина Джебиток (Кения) – 3.58,88

3. Джорджия Гриффит (Австралия) – 3.59,17

Прыжки в высоту

1. Ярослава Магучих (Украина) – 2,00

2. Имке Оннен (Германия) – 1,94

3. Ирина Геращенко (Украина) – 1,94

Тройной прыжок

1. Леянис Перес Эрнандес (Куба) – 14,67

2. Шаньека Рикеттс (Ямайка) – 14,40

3. Теа Лафон (Доминика) – 14,26

Ядро

1. Чейз Джексон (США) – 20,00

2. Сара Миттон (Канада) – 19,98

3. Джессика Схилдер (Нидерланды) – 19,08

Мужчины

100 м

1. Эммануэль Эсеме (Камерун) – 10,16

2. Кайри Кинг (США) – 10,18

3. Читуру Али (Италия) – 10,19

400 м с/б

1. Алисон дос Сантос (Бразилия) – 47,01

2. Кайрон Макмастер (Британские Виргинские острова) – 48,05

3. Сиджей Аллен (США) – 48,12

800 м

1. Джамель Седжати (Алжир) – 1.43,23

2. Брайс Хоппел (США) – 1.44,29

3. Тшеписо Масалела (Ботсвана) – 1.44,44

3000 м

1. Нарве Нурдос (Норвегия) – 7.33,49

2. Доминик Лобалу (Швейцария) – 7.33,68

3. Луис Грихалва (Гватемала) – 7.33,96

3000 м с/п

1. Ламеха Гирма (Эфиопия) – 8.01,63

2. Самуэль Фиреву (Эфиопия) – 8.05,78

3. Мохамед Джинауи (Тунис) – 8.10,41 

Прыжки с шестом

1. Арман Дюплантис (Швеция) – 6,00

2. Сэм Кендрикс (США) – 5,90

3. Кей Си Лайтфут (США) – 5,80

Диск

1. Миколас Алекна (Литва) – 68,64

2. Мэттью Денни (Австралия) – 66,75

3. Даниэль Столь (Швеция) – 66,10

2 комментария
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Фемке красиво деклассировала ямайских девочек))) 1.94 у Геращенко. Кто нибудь адекватный, дайте ей люлей и скажите, что она может больше! Талантливая девчонка за задворках пьедестала.
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