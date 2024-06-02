«Бриллиантовая лига». Дюплантис, Магучих, Бол, Шерика Джексон, Чейз Джексон, Алекна одержали победы, другие результаты
В Стокгольме прошел седьмой этап легкоатлетической «Бриллиантовой лиги».
Легкая атлетика
«Бриллиантовая лига»
Стокгольм, Швеция
Женщины
100 м
1. Джина Мариам Басс Биттайе (Гамбия) – 11,15
2. Мари-Джози Та Лу (Кот-д’Ивуар) – 11,16
3. Бриттани Браун (США) – 11,18
200 м
1. Шерика Джексон (Ямайка) – 22,69
2. Юлия Хенрикссон (Швеция) – 22,89
3. Эми Хант (Великобритания) – 22,92
400 м с/б
1. Фемке Бол (Нидерланды) – 53,07
2. Рашелл Клэйтон (Ямайка) – 53,78
3. Андренетт Найт (Ямайка) – 54,62
1500 м
1. Лора Мьюр (Великобритания) – 3.57,99
2. Эдина Джебиток (Кения) – 3.58,88
3. Джорджия Гриффит (Австралия) – 3.59,17
Прыжки в высоту
1. Ярослава Магучих (Украина) – 2,00
2. Имке Оннен (Германия) – 1,94
3. Ирина Геращенко (Украина) – 1,94
Тройной прыжок
1. Леянис Перес Эрнандес (Куба) – 14,67
2. Шаньека Рикеттс (Ямайка) – 14,40
3. Теа Лафон (Доминика) – 14,26
Ядро
1. Чейз Джексон (США) – 20,00
2. Сара Миттон (Канада) – 19,98
3. Джессика Схилдер (Нидерланды) – 19,08
Мужчины
100 м
1. Эммануэль Эсеме (Камерун) – 10,16
2. Кайри Кинг (США) – 10,18
3. Читуру Али (Италия) – 10,19
400 м с/б
1. Алисон дос Сантос (Бразилия) – 47,01
2. Кайрон Макмастер (Британские Виргинские острова) – 48,05
3. Сиджей Аллен (США) – 48,12
800 м
1. Джамель Седжати (Алжир) – 1.43,23
2. Брайс Хоппел (США) – 1.44,29
3. Тшеписо Масалела (Ботсвана) – 1.44,44
3000 м
1. Нарве Нурдос (Норвегия) – 7.33,49
2. Доминик Лобалу (Швейцария) – 7.33,68
3. Луис Грихалва (Гватемала) – 7.33,96
3000 м с/п
1. Ламеха Гирма (Эфиопия) – 8.01,63
2. Самуэль Фиреву (Эфиопия) – 8.05,78
3. Мохамед Джинауи (Тунис) – 8.10,41
Прыжки с шестом
1. Арман Дюплантис (Швеция) – 6,00
2. Сэм Кендрикс (США) – 5,90
3. Кей Си Лайтфут (США) – 5,80
Диск
1. Миколас Алекна (Литва) – 68,64
2. Мэттью Денни (Австралия) – 66,75
3. Даниэль Столь (Швеция) – 66,10