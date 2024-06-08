Чемпионат Европы по легкой атлетике. Чех, Пальмизано, Схилдер одержали победы, Алекна – 3-й, другие результаты
7 июня в Риме стартовал чемпионат Европы по легкой атлетике.
Чемпионат Европы по легкой атлетике
Рим, Италия
Женщины
5000 м
1. Надя Баттоклетти (Италия) – 14.35,29
2. Каролине Гревдал (Норвегия) – 14.38,62
3. Марта Гарсия (Испания) – 14.44,04
Спортивная ходьба, 20 км
1. Антонелла Пальмизано (Италия) – 1:28.09
2. Валентина Траплетти (Италия) – 1:28.37
3. Людмила Оляновская (Украина) – 1:28.48
Ядро
1. Джессика Схилдер (Нидерланды) – 18,77
2. Йоринде ван Клинкен (Нидерланды) – 18,67
3. Йемиси Огунлейе (Германия) – 18,62
Мужчины
Диск
1. Кристиан Чех (Словения) – 68,08
2. Лукас Вайссхайдингер (Австрия) – 67,70
3. Миколас Алекна (Литва) – 67,48
4х400 м, смешанная эстафета
1. Ирландия (Кристофер О’Доннелл, Расидат Аделеке, Томас Барр, Шарлин Модсли) – 3.09,92
2. Италия (Лука Сито, Анна Полинари, Эдоардо Скотти, Аличе Манджоне) – 3.10,69
3. Нидерланды (Лимарвин Боневасия, Лике Клавер, Исайя Клейн Иккинк, Фемке Бол) – 3.10,73