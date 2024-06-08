Чемпионат Европы по легкой атлетике. Чех, Пальмизано, Схилдер одержали победы, Алекна – 3-й, другие результаты

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7 июня в Риме стартовал чемпионат Европы по легкой атлетике.

Чемпионат Европы по легкой атлетике

Рим, Италия

Женщины

5000 м

1. Надя Баттоклетти (Италия) – 14.35,29

2. Каролине Гревдал (Норвегия) – 14.38,62

3. Марта Гарсия (Испания) – 14.44,04

Спортивная ходьба, 20 км

1. Антонелла Пальмизано (Италия) – 1:28.09

2. Валентина Траплетти (Италия) – 1:28.37

3. Людмила Оляновская (Украина) – 1:28.48

Ядро

1. Джессика Схилдер (Нидерланды) – 18,77

2. Йоринде ван Клинкен (Нидерланды) – 18,67

3. Йемиси Огунлейе (Германия) – 18,62

Мужчины

Диск

1. Кристиан Чех (Словения) – 68,08

2. Лукас Вайссхайдингер (Австрия) – 67,70

3. Миколас Алекна (Литва) – 67,48

4х400 м, смешанная эстафета

1. Ирландия (Кристофер О’Доннелл, Расидат Аделеке, Томас Барр, Шарлин Модсли) – 3.09,92

2. Италия (Лука Сито, Анна Полинари, Эдоардо Скотти, Аличе Манджоне) – 3.10,69

3. Нидерланды (Лимарвин Боневасия, Лике Клавер, Исайя Клейн Иккинк, Фемке Бол) – 3.10,73

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