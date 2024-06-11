Иоланда Чен: «Зрелищность легкой атлетики упала без участия россиян. Наши спортсмены украсили бы большинство турниров, в том числе Олимпиаду»

Иоланда Чен считает, что зрелищность легкой атлетики упала без участия россиян.

«Обязательно буду следить за . Я профессионал и должна знать, что происходит в мире. Пока не знаю, буду ли комментировать легкую атлетику.

Спортивный канал обязан освещать в России все спортивные мероприятия, в том числе Олимпиаду. Потому что соперника нужно знать в лицо. Отрываться от мира спорта не нужно. Мы же не на другой планете живем. С какой стати мы не должны за всем наблюдать? Мы свободная страна.

Зрелищность легкой атлетики уже упала без участия россиян. Наши спортсмены очень сильно украсили бы большинство турниров, которые проходят в мире, в том числе Олимпиаду», – сказал призер ЧМ в тройном прыжке.