Иоланда Чен: «Зрелищность легкой атлетики упала без участия россиян. Наши спортсмены украсили бы большинство турниров, в том числе Олимпиаду»

Теги телевидение сборная России сборная России жен Иоланда Чен Париж-2024 Легкая атлетика

Иоланда Чен считает, что зрелищность легкой атлетики упала без участия россиян.

«Обязательно буду следить за Олимпиадой. Я профессионал и должна знать, что происходит в мире. Пока не знаю, буду ли комментировать легкую атлетику.

Спортивный канал обязан освещать в России все спортивные мероприятия, в том числе Олимпиаду. Потому что соперника нужно знать в лицо. Отрываться от мира спорта не нужно. Мы же не на другой планете живем. С какой стати мы не должны за всем наблюдать? Мы свободная страна.

Зрелищность легкой атлетики уже упала без участия россиян. Наши спортсмены очень сильно украсили бы большинство турниров, которые проходят в мире, в том числе Олимпиаду», – сказал призер ЧМ в тройном прыжке.

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3 комментария
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Допинг меньше жрите, авось пропустят.
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Это без кого там сейчас легкая атлетика загибается
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