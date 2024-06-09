Моргунов о Дне прыжков: «Уровень соревнований, само место и количество зрителей – это буст неплохой, но организация подвела. Ждать попытки 50 минут крайне тяжело»

Прыгун с шестом Тимур Моргунов прокомментировал победу на Дне прыжков.

Сегодня Моргунов победил на Дне прыжков в Парке Горького в Москве с результатом 5,60 м.

– Расскажите про невероятную развязку в ваших соревнованиях?

– Я переоделся, стоял разговаривал с тренером. Слышал, что диктор сказал, что уже победитель, вне зависимости прыгнет или нет. Я пошел поговорить со вторым другом. Мне Полина кричит: «Переодевайся! У вас перепрыжка может быть». Я расстроился. Уже был расслаблен, приехал сюда с другими мотивами, свою задачу выполнил. Смотрю – он не прыгнул. Думаю, была не была. Даже не стал шест менять, а просто попросил публику поддержать. Потому что застоялся, не распрыгался. Нужно было шест помягче. А я оставил все как есть. Повезло, так скажем.

– Почти во всех соревнованиях были интересные сюжеты. Сказалась эта поддержка?

– На самом деле уровень соревнований, само место и количество зрителей – это буст неплохой. Единственное – организация подвела. Потому что ждать попытки 50 минут – это крайне тяжело. Мышцы застаиваются. Ты ходишь их разминаешь. Много тратишь сил. Это было испытанием. Чуть-чуть бы динамики. Они хотели растянуть соревнования. Я их понимаю. Если бы мальчики прыгали одну высоту подряд, не опуская для девочек, это было бы намного быстрее. Они хотели это растянуть.

– Игры БРИКС – главный старт сезона?

– Думаю, да. и чемпионат России. Поэтому я сюда приехал. Хотел пропускать старт, чтобы подготовиться к Играм БРИКС. Но на тренировках немножечко пошли прыжки. Поэтому в соревновательной атмосфере решили проверить прыжки, чтобы понять, где проблемные места. Сейчас будем готовиться к БРИКС, – сказал Моргунов.