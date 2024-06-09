Кнороз о Дне прыжков в Парке Горького: «Я сегодня реально кайфанула. Это один из лучших стартов, на которых я прыгала в России»

Прыгунья с шестом Полина Кнороз прокомментировала победу на Дне прыжков.

Сегодня Кнороз победила на Дне прыжков в Парке Горького в Москве с результатом 4,73 м.

– Расскажите про эпизод с салютом во время вашей попытки.

– Я его даже не заметила, не услышала и не увидела. Уже когда приземлилась, обернулась и увидела весь этот фейерверк. Думаю: «Обалдеть!». Но мне это не помешало. Наоборот, очень круто получилось. Как так подгадали, что я прыгну эту высоту?

– Было бы круче, если бы лучший результат повторили?

– Да, но и так хорошо.

– 4,75 не было желания попробовать?

– Хотела, но не стоит тратить лишние силы, потому что впереди важный старт – Игры БРИКС. Нужно попытаться им воспользоваться, сохранить себя.

– Нет сожаления, что прыгали сегодня не возле Большого театра, как изначально планировалось?

– Поначалу я сожалела об этом, но я не знала, как будет в Парке Горького. Глядя на то, что происходит здесь, на эту атмосферу, я в полном восторге! Потрясающий старт, потрясающая организация, потрясающие зрители, место! Это просто что-то с чем-то! Я сегодня реально кайфанула. Это один из лучших стартов, на которых я прыгала в России.

– Получается, надо почаще проводить старты в людных местах, возле достопримечательностей?

– Да! Достопримечательности, центр города, выходной – все совпало! Народа очень много, публика активная, взаимодействует с нами! Я просила похлопать, мне все кричат: «Давай, !». Все очень круто!

Да и у спортсменов сегодня больше артистизма, эмоций, хорошие результаты. Потому что мы все понимаем, что это шоу, праздник. Нам тоже хочется покайфовать, а не загонять себя в какие-то рамки. Мы постарались сделать шоу по максимуму, – сказала Кнороз.

– Реванш у хотелось взять?

– Не без этого, конечно. Да, Аксанка меня прямо завела!

– Почему на Мемориале братьев Знаменских у вас не получилось?

– Шел дождь. Я умею прыгать в разных погодных условиях, но не в дождь. Это не моя стихия. Меня это раскоординировало, прыжок развалился. Мне было страшно выступать, казалось, что это опасно. Я даже не знаю – как я эти 4,55 перелетела.

– Это поражение сегодня давило?

– Да, я чувствовала неуверенность в себе, страх неудачи. Плюс Аксана все высоты с первой попытки брала, а я помнила, что два дня назад прыгнула только 4,55. Благо, я с этим смогла справиться благодаря тренеру, поддержке моих друзей, моему любимому Тимурчику (Моргунову).

– В какой момент сегодня вы начали кайфовать от старта?

– Когда Аксана закончила, а я стала победительницей. После этого я расслабилась, прыгала в свое удовольствие. После этого у меня все прыжки и пошли нормально, – добавила спортсменка.