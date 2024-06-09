Мария Кочанова: «Про Олимпиаду сейчас особо стараюсь не думать. У нас свои цели»

Теги сборная России жен прыжки в высоту Париж-2024 Мария Кочанова Легкая атлетика

Прыгунья в высоту Мария Кочанова не думает об Олимпиаде-2024.

«Про Олимпиаду, про международные старты я сейчас особо стараюсь не думать. У нас свои цели. Нужно хорошо выступить в длинном летнем сезоне.

Когда шла на 1,97, то мыслей таких не было, что иду штурмовать олимпийский норматив. Просто хотелось взять эту высоту, потому что на Мемориале Знаменских очень хорошо прыжки шли», – сказала Кочанова, победившая на Мемориале с результатом 1,95 м.

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