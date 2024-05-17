Анна Чичерова: «Олимпиада во все времена культивировалась как самое значимое спортивное мероприятие. К сожалению, праздник спорта превратился в политический театр»

Анна Чичерова считает, что Олимпиада превратилась в политический театр.

– Вы уже говорили, что не поехали бы на . А как же мечта детей?

– Я сказала, что благодарна тому, что мне не приходится выбирать. Прекрасно понимаю, что спортсмены тратят всю свою жизнь ради этого момента. Олимпиада во все времена культивировалась как самое значимое спортивное мероприятие, как праздник спорта и мира. На нее делается большая ставка, поэтому всю эту историю невозможно отключить в одночасье.

Другой вопрос, что этот праздник превратился, к сожалению, в политический театр. Легко рассуждать, когда ты там уже побывал не раз и тем более побеждал, но что делать тем, кто сейчас пришел на смену? Конечно, каждую ситуацию нужно рассматривать индивидуально, потому что есть много «но». Я не знаю, что прописано в этих пресловутых дурацких критериях. Поэтому давайте остановимся на словах президента – спортсмены вправе сами делать выбор.

– Будете смотреть Олимпийские игры в Париже?

– Посмотрим. Если будут наши выступать, то посмотрю. Если не будут, то подумаю, – сказала олимпийская чемпионка Лондона-2012 в прыжках в высоту.