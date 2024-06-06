Макаренко о том, с какими эмоциями будет смотреть Олимпиаду: «Немножко обидно, конечно. Но мы привыкли уже»
Бегунья Кристина Макаренко рассказала, с какими эмоциями будет смотреть Олимпиаду.
– Этот сезон олимпийский. Будете ли смотреть Игры в Париже?
– Да, буду. Я смотрю все соревнования.
– Какие эмоции это вызывает?
– Да никаких. Уже привыкли просто. Немножко обидно, конечно. Так же как и все спортсмены, ты тренируешься, выступаешь и имеешь право тоже поехать, но тебе этого не дают. Поэтому эмоции смешанные. Но, опять же, мы привыкли уже. Восемь лет – это восемь лет.
– Если завтра скажут, что едем, поверите?
– Нет, – сказала Макаренко.