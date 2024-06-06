Макаренко о том, с какими эмоциями будет смотреть Олимпиаду: «Немножко обидно, конечно. Но мы привыкли уже»

Теги Бег сборная России жен Париж-2024 Кристина Макаренко Легкая атлетика

Бегунья Кристина Макаренко рассказала, с какими эмоциями будет смотреть Олимпиаду.

– Этот сезон олимпийский. Будете ли смотреть Игры в Париже?

– Да, буду. Я смотрю все соревнования.

– Какие эмоции это вызывает?

– Да никаких. Уже привыкли просто. Немножко обидно, конечно. Так же как и все спортсмены, ты тренируешься, выступаешь и имеешь право тоже поехать, но тебе этого не дают. Поэтому эмоции смешанные. Но, опять же, мы привыкли уже. Восемь лет – это восемь лет.

– Если завтра скажут, что едем, поверите?

– Нет, – сказала Макаренко.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий