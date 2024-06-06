Макаренко о том, с какими эмоциями будет смотреть Олимпиаду: «Немножко обидно, конечно. Но мы привыкли уже»

Бегунья Кристина Макаренко рассказала, с какими эмоциями будет смотреть Олимпиаду.

– Этот сезон олимпийский. Будете ли смотреть Игры в ?

– Да, буду. Я смотрю все соревнования.

– Какие эмоции это вызывает?

– Да никаких. Уже привыкли просто. Немножко обидно, конечно. Так же как и все спортсмены, ты тренируешься, выступаешь и имеешь право тоже поехать, но тебе этого не дают. Поэтому эмоции смешанные. Но, опять же, мы привыкли уже. Восемь лет – это восемь лет.

– Если завтра скажут, что едем, поверите?

– Нет, – сказала .