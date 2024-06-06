Макаренко о забегах на Никольской: «Большинство звезд приходят с охраной. Видела, что только Женя Медведева скромно стояла в сторонке»

Теги Бег сборная России жен Евгения Медведева Ольга Бузова Кристина Макаренко забег на Никольской Легкая атлетика

Легкоатлетка Кристина Макаренко поделилась мнением о шоу-забегах на Никольской.

4 июня Макаренко победила в забеге на 60 м на Никольской улице в Москве.

В рамках соревнований проходили шоу-забеги, где участвовали, в частности, телеведущая и певица Ольга Бузова, фигуристка Евгения Медведева, комментатор Дмитрий Губерниев.

– Со звездами не спорта или не вашего спорта здесь общались?

– Нет.

– Не хотели?

– Не знаю. Большинство звезд приходят с охраной. Видела, что только Женя Медведева скромно стояла в сторонке. А больше никого не видела.

– Читал, что вы любите красивые фотографии. В плане внешнего вида как-то готовились к этому старту?

– Конечно. Это праздник. Столько людей приходят на нас смотреть, всегда есть трансляция. Плюс мы снимаем видеоблоги на YouTube. Поэтому нужно всегда выглядеть хорошо.

– Помимо того, что это классное атмосферное мероприятие, дает ли оно эффект для популяризации легкой атлетики?

– Не знаю, как судить. Считаю, легкая атлетика – это доступный спорт, которым должны заниматься все. Но если говорить про то, что 9 июня в Парке Горького люди будут прыгать с шестом, то это может принести больше эмоций. Хотя, наверное, здесь тоже люди были немного в шоке. Все-таки Никольская – проходимая улица, поэтому не могу сказать, заинтересует ли это других. Хотелось бы.

– У вас в Telegram есть фотография, на которой стоите на фоне афиши, посвященной забегам на Никольской. На этой афише два человека: Рой Джонс-младший и Ольга Бузова. Какие эмоции вызвало то, что на плакате нет легкоатлетов?

– Никакие. Просто хотелось, чтобы если делают плакаты с ними, нас тоже как-нибудь на них упоминали. Может, не в таком большом формате, но чтобы люди приходили за нас тоже болеть. Мы стараемся сами в соцсетях об этом рассказывать. Однако в этом году совершенно не было афиш с нами. Не знаю, почему так. Отдел маркетинга у нас работает не очень хорошо, – сказала Макаренко.

Забег на Никольской – супер. Но Губерниев и Бузова затмили всех спортсменов 🤷‍♂️

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7 комментариев
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Правильно. Наши люди на пробежку с охраной не ходят.
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Ответ Юна73
Комментарий удален модератором
Больных и агрессивных старух, как та, что лезла к Жене, надо принудительно лечить и изолировать.
+5
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Ответ Юна73
Комментарий удален модератором
С что вы сделаете? Вас бояться - это себя не уважать
+5
-2
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Ответ Alex.K71
Наши звёзды с охраной, видать Москва очень опасный город, глядишь ещё украдут их таких ненаглядных!!😅
Бузову надорвешься красть.
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Комментарий удален модератором
Кто что мог, то и показал. кто охрану, а кто Аксель.
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Ответ АннаФ
Правильно. Наши люди на пробежку с охраной не ходят.
Никольская проходная перед ГУМом. Это чтоб собрать зрителей? ну некоторые пойдут сразу в Кремль. А вам надо на Садовом кольце соревноваться.
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