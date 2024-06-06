Кристина Макаренко: «Нам еще не сказали конкретно, что Игры дружбы отменяют. Сказали, чтобы готовились»

Кристина Макаренко заявила, что легкоатлетам не говорили об отмене Игр дружбы.

Игры дружбы планируется провести в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года, однако сообщалось об их вероятном переносе на 2025 год.

– Какие ожидания от Игр БРИКС? Ждете какого-то особенного соперничества? Будут не самые сильные соперницы в мире, но, возможно, просто новые.

– Хочу пробежать быстро. Это все, что я ожидаю.

– Что для вас в этом сезоне важнее – Игры БРИКС или чемпионат России?

– Все соревнования важны. Но все-таки чувство бега больше приходит к чемпионату России. Посмотрим, как пойдет. Игры БРИКС тоже важны.

– Как отнеслись к переносу Игр дружбы?

– Нам еще конкретно не сказали, что их отменяют. Сказали, чтобы готовились.

– Там можно было бы хорошо заработать. Мне кажется, что для лидеров в своих дисциплинах это должно быть важно, разве нет?

– Заработать – это здорово. Но я честно скажу, что у меня есть правило не думать о деньгах. Потому что когда ты начинаешь о них думать, то что-то постоянно случается, что-то не так происходит. Так со мной происходило, – сказала Макаренко.

Наш спорт гордо ждал Игры дружбы, а когда нависла отмена – все пропали. Грустно за атлетов