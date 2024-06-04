Медведева о забеге на Никольской: «На середине дистанции поняла, что бег – это немного не мое. Поэтому на финише решила прыгнуть аксель»

Евгения Медведева поделилась впечатлениями от участия в шоу-забеге на Никольской.

Фигуристка заняла последнее место, уступив телеведущей Helen Yes и певице Милане Хаметовой. На финише Медведева исполнила аксель.

«Для меня это попадание в знакомую соревновательную среду, я посмотрела на мальчишек и девчонок, испытала некоторый стресс.

На середине дистанции поняла, что бег – это все-таки немного не мое, поэтому на финише решила прыгнуть аксель. Импровизация ли это была? Ну так, немножко.

Соревноваться в центре Москвы классно, мне понравилось, очень теплая и дружеская атмосфера», – сказала двукратная чемпионка мира.