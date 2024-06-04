Медведева о забеге на Никольской: «На середине дистанции поняла, что бег – это немного не мое. Поэтому на финише решила прыгнуть аксель»

Теги Бег Евгения Медведева Легкая атлетика

Евгения Медведева поделилась впечатлениями от участия в шоу-забеге на Никольской.

Фигуристка заняла последнее место, уступив телеведущей Helen Yes и певице Милане Хаметовой. На финише Медведева исполнила аксель.

«Для меня это попадание в знакомую соревновательную среду, я посмотрела на мальчишек и девчонок, испытала некоторый стресс.

На середине дистанции поняла, что бег – это все-таки немного не мое, поэтому на финише решила прыгнуть аксель. Импровизация ли это была? Ну так, немножко.

Соревноваться в центре Москвы классно, мне понравилось, очень теплая и дружеская атмосфера», – сказала двукратная чемпионка мира. 

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37 комментариев
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Отличное мероприятие!! Поддержка зрителей 🔥😁
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Классное мероприятие, такая поддержка зрителей. Женя такая улыбчивая, аксель❤️
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Бодра, весела, довольна жизнью! Так держать!
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Женя огонь! Всегда на позитиве и с улыбкой!
Зафиналила забег акселем)
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Красивый финиш. Во всяком случае, уникальный.
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Аксель шикарный, теперь во всех тг каналах)
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Ответ Аврора кубик
Отличное мероприятие!! Поддержка зрителей 🔥😁
Зрители Женю встретили таким шквалми возгласов, я аж испугалась
+20
-6
+14
Женя классная, столько позитива от нее)
Фигуристы не бегуны, они просто на дорожке бегом занимаются как часть ОФП.
+20
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Главное участники и зрители получили позитивные впечатления и эмоции. Женя молодец. 💖
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Отличный получился забег. Бежала в свое удовольствие. Финиш лучший. Поддержка публики🔥
+18
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+13
позитивная,классная,все здорово сделала и красиво!!!
+19
-7
+12
Никогда не любила бег на короткие дистанции😁Финишировала Женя очень красиво!!! Аксель🔥❤️
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С удовольствием посмотрела забег Жени .Хотя у нас в Сибири уже 1час ночи .Молодцы организаторы что сделали показ трансляции по ТВ .
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Умеет сделать красиво)
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+12
Молодец Женя, финишировала шикарно.
Аксель 🔥
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+12
Главное, с хорошим настроением пробежала, так и надо!
+12
0
+12
Ответ Сашуля П
Аксель шикарный, теперь во всех тг каналах)
Финиш получился классный)
+15
-3
+12
С юмором подошла) А так, конечно же, каждый должен заниматься своим делом, что лучше всего умеет. Тем не менее, думаю все участники получили море удовольствия и заряд позитива, добавили мероприятию раскрутки своим присутствием и поучаствовали в популяризации спорта. Это здорово, молодцы.
+18
-7
+11
Молодец!
+15
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+11
Ответ катя 1510
Главное участники и зрители получили позитивные впечатления и эмоции. Женя молодец. 💖
Женю здорово и громко встретили
+10
0
+10
Ответ Светлана М
Зрители Женю встретили таким шквалми возгласов, я аж испугалась
Боюсь, эти люди будут завтра без голоса)
+12
-2
+10
Ответ Светлана М
Зрители Женю встретили таким шквалми возгласов, я аж испугалась
Даааа я тоже)))
+14
-4
+10
Ответ Н.Ф.
А ведь кто-то всё ещё называет её спортсменкой. Никакая спортсменка в принципе не может проиграть в беге телеведущей/певице.
Так Женя и не пыталась выиграть
+7
0
+7
Ответ Tacciana
Умеет сделать красиво)
Да, Женино кредо по жизни - делать по красоте !
+7
0
+7
Какая же Женька крутая!
+15
-8
+7
Ответ Alexandra Mosunova
"А я говорила, что будет шоу.."))
Ну без барьеров обошлись.
Зато с кружочком от Губерниева)
+7
0
+7
Ответ Аленка_76
Женя огонь! Всегда на позитиве и с улыбкой! Зафиналила забег акселем)
"А я говорила, что будет шоу.."))
+7
0
+7
Какая громкая и яркая поддержка зрителей! Прямо огонь! 🔥 Приятно!
+7
0
+7
Отлично! Молодец Женя, как всегда креативно подошла к делу! 😊
+7
0
+7
Это было красиво и женственно!
+12
-5
+7
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