Медведева о забеге на Никольской: «На середине дистанции поняла, что бег – это немного не мое. Поэтому на финише решила прыгнуть аксель»
Евгения Медведева поделилась впечатлениями от участия в шоу-забеге на Никольской.
Фигуристка заняла последнее место, уступив телеведущей Helen Yes и певице Милане Хаметовой. На финише Медведева исполнила аксель.
«Для меня это попадание в знакомую соревновательную среду, я посмотрела на мальчишек и девчонок, испытала некоторый стресс.
На середине дистанции поняла, что бег – это все-таки немного не мое, поэтому на финише решила прыгнуть аксель. Импровизация ли это была? Ну так, немножко.
Соревноваться в центре Москвы классно, мне понравилось, очень теплая и дружеская атмосфера», – сказала двукратная чемпионка мира.
Зафиналила забег акселем)
Фигуристы не бегуны, они просто на дорожке бегом занимаются как часть ОФП.
Аксель 🔥
Зато с кружочком от Губерниева)