Первая онлайн-викторина «Футбол в школе» проходит на платформе «Учи.ру» по 24 июня. Она организована совместно с РФС и привлекла свыше 330 000 участников за три недели

На образовательной платформе «Учи.ру» до 24 июня включительно проходит первая онлайн-викторина «Футбол в школе», благодаря которой ученики 1–11-х классов имеют возможность познакомиться с футбольными терминами и узнать интересные факты о самом популярном виде спорта.

Викторина организована в рамках проекта РФС «Футбол в школе» при поддержке федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Участникам предстоит ответить на адаптированные под разные возрастные группы вопросы, помогающие углубить знания об этом виде спорта. Ученики 1–4-х классов узнают, за что отвечает футбольный судья, кому вручают «Золотой мяч» и кем был Забивака, для школьников постарше заготовлены темы, связанные с историей футбола и самыми престижными турнирами.

В викторине уже приняли участие более 330 тысяч школьников, из которых 72% представляют 1–4-е классы, 28% – 5–11-е классы. Все участники в зависимости от результатов получают сертификат, грамоту или диплом, а учителя – благодарственные письма. Также каждого участника ждут поздравления от футболистов сборной России и памятные призы.

«Мы очень рады, что наша викторина по футболу вызвала повышенный интерес среди школьников. Более 330 тысяч участников за три недели – это замечательный результат, который подтверждает, что этот вид спорта действительно любим и востребован детьми всех возрастов. Уверены, что обретенные в викторине знания и интерес к футболу станут основой для здорового и активного образа жизни подрастающего поколения», – отметил заместитель генерального директора «Учи.ру» Сергей Веременко.

«Проект «Футбол в школе», реализуемый Российским футбольным союзом, продолжает успешно вовлекать школьников в мир футбола. 1,4 млн школьников играют в футбол на уроках физкультуры и участвуют в футбольных фестивалях. А благодаря таким активностям, как викторина на «Учи.ру», ребята получают возможность не только заниматься футболом в своих школах и участвовать в спортивных элементах проекта, но и расширить знания о любимом виде спорта», – подчеркнула Татьяна Букурова, руководитель проектного офиса «Футбол в школе» РФС.

Для участия в викторине необходимо зарегистрироваться на сайте football.uchi.ru или войти с логином и паролем от «Учи.ру».