США и Россия имеют наибольшую задолженность перед WADA по выплате взносов в 2024 году

Теги WADA ТАСС Легкая атлетика

У США и России наибольшая задолженность перед WADA по выплате взносов в 2024-м.

Об этом свидетельствуют материалы Всемирного антидопингового агентства (WADA), имеющиеся в распоряжении ТАСС.

По состоянию на 31 мая США не выплатили взнос за 2024 год в размере $3 624 983. При этом Россия не погасила задолженность на $1 335 860 (за 2024-й), а также $1 267 023 (за 2023-й).

Остальные страны, чей ежегодный взнос в WADA в этом году превышает $1 млн, уже совершили выплаты. Речь идет о Канаде ($1 812 491), Японии ($1 502 800), Франции, Германии, Италии и Великобритании (у всех – по $1 335 860).

Ранее в Министерстве спорта заявили, что агентство не принимает взнос России за 2023 год. WADA объяснило это ограничениями в банковской системе.

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19 комментариев
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Ответ Железная Леди
Тогда и рекорды БРИКС не будут считаться.
Ну не будут и? Это трагедия что ли?
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Так вот почему шумиха была вокруг США и WADA. Все просто так, кроме денег (Брат 2).
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Надеюсь, им никто не будет платить
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Может сначало они сделают что бы пробы проверялись не по пол года в олимпийском сезоне . А то деньги все хотят , а работы видим мало
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Ну у США вообще большой госдолг, вы же все знаете!
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Комментарий удален пользователем
США должны почти в 2.5 раза больше, вообще-то. A oб их легитимности и разговоров не ведется.
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Зато китайцы наверное еще чаевые оставляют
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Ответ Железная Леди
для нас с вами нет, а для спортсменам да. Зачем им выкладываться , если это пустышка? если только за медаль из чистого золота( которых кстати не бывает)?
Ну кто же виноват что Олимпиада используется для продвижения политических решений?
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Комментарий удален пользователем
Ну с Россией понятно.
А у заокеанских партнëров какие проблемы?
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По России всё понятно - мы готовы платить взносы (зачем?), но они сами не принимают.
А по США почему причины долга не указаны?
Сравнимо с наказанием богатого папы оборзевшего сына, возомнившего себя самостоятельным и вздумавшего перечить родителю. Вот одумается и начнет снова слушаться - простит и разблокирует карту)
А может это всё показательное выступление, чтобы доказать миру объективность и независимость вАДа
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Ответ Георгий Большаков
Надеюсь, им никто не будет платить
как никто не будет, все уже заплатили, кто хочет соревноваться.
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Ответ It’s my life
Ну у США вообще большой госдолг, вы же все знаете!
Все ждем когда загнуться уже)
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Ответ Lennuci
США должны почти в 2.5 раза больше, вообще-то. A oб их легитимности и разговоров не ведется.
США должны 3.6 за 2024, мы за 2023+2024 должны 2.6.
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Ответ Ильдар М
По России всё понятно - мы готовы платить взносы (зачем?), но они сами не принимают. А по США почему причины долга не указаны? Сравнимо с наказанием богатого папы оборзевшего сына, возомнившего себя самостоятельным и вздумавшего перечить родителю. Вот одумается и начнет снова слушаться - простит и разблокирует карту) А может это всё показательное выступление, чтобы доказать миру объективность и независимость вАДа
Ну так Банька же говорил что 90% атлетов США особенные и не тестируются, за что платить то ? Другой вопрос за что мы так платить рвемся тоже непонятно и немного смешно.
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