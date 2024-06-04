США и Россия имеют наибольшую задолженность перед WADA по выплате взносов в 2024 году

У США и России наибольшая задолженность перед WADA по выплате взносов в 2024-м.

Об этом свидетельствуют материалы Всемирного антидопингового агентства (WADA), имеющиеся в распоряжении ТАСС.

По состоянию на 31 мая США не выплатили взнос за 2024 год в размере $3 624 983. При этом Россия не погасила задолженность на $1 335 860 (за 2024-й), а также $1 267 023 (за 2023-й).

Остальные страны, чей ежегодный взнос в WADA в этом году превышает $1 млн, уже совершили выплаты. Речь идет о Канаде ($1 812 491), Японии ($1 502 800), Франции, Германии, Италии и Великобритании (у всех – по $1 335 860).

Ранее в Министерстве спорта заявили, что агентство не принимает взнос России за 2023 год. WADA объяснило это ограничениями в банковской системе.

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