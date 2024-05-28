Олимпийский чемпион в прыжках с шестом Тиаго Браз дисквалифицирован на 16 месяцев за допинг

Олимпийский чемпион в прыжках с шестом Тиаго Браз дисквалифицирован за допинг.

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике Athletics Integrity Unit ( ) сообщает, что в допинг-пробе бразильца, взятой 2 июля 2023 года на этапе «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме, обнаружен метаболит остарина.

Срок дисквалификации спортсмена – с 28 июля 2023-го до 27 ноября 2024-го.

30-летний Браз – победитель Олимпиады-2016 в Рио‑де‑Жанейро, бронзовый призер Игр-2020 в Токио.