Олимпийский чемпион в прыжках с шестом Тиаго Браз дисквалифицирован на 16 месяцев за допинг

Теги допинг дисквалификации прыжки с шестом сборная Бразилии Тиаго Браз AIU Легкая атлетика

Олимпийский чемпион в прыжках с шестом Тиаго Браз дисквалифицирован за допинг.

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике Athletics Integrity Unit (AIU) сообщает, что в допинг-пробе бразильца, взятой 2 июля 2023 года на этапе «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме, обнаружен метаболит остарина.

Срок дисквалификации спортсмена – с 28 июля 2023-го до 27 ноября 2024-го.

30-летний Браз – победитель Олимпиады-2016 в Рио‑де‑Жанейро, бронзовый призер Игр-2020 в Токио.

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2 комментария
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А он у кого за щёку? Скоро узнаем, явно же не умышленно.
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Ответ Хаскерс
А он у кого за щёку? Скоро узнаем, явно же не умышленно.
Он бразилец, к тому же тренируется у Виталия Афанасьевича Петрова.
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