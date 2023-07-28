Олимпийский чемпион в прыжках с шестом Тиаго Браз отстранен из-за допинга

Олимпийский чемпион Рио-2016 по прыжкам с шестом, бразилец Тиаго Браз отстранен по делу о возможном нарушении антидопинговых правил.

Об этом сообщил независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике Athletics Integrity Unit (AIU). 29-летнего спортсмена подозревают в использовании запрещенного остарина.

В прошлом году Браз завоевал серебро на чемпионате мира в помещении в Белграде, а в 2021-м стал бронзовым призером Олимпиады в Токио.