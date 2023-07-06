Доминиканская прыгунья тройным Ана Хосе Тима дисквалифицирована на 3 года за допинг.

Об этом сообщает Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике Athletics Integrity Unit (AIU).

В ноябре в Доминикане Хосе Тима сдала положительный тест на остарин и вещество GW501516.

Дисквалификация отсчитывается с января 2022 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы.

Хосе Тиме 33 года. Она заняла 10-е место на чемпионате мира-2022 в Юджине.