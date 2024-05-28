Власти Франции ожидают присутствия около 120 глав государств и правительств на церемонии открытия Олимпиады

Теги Париж-2024 Политика Эммануэль Макрон Легкая атлетика

Франция ожидает присутствия около 120 глав государств и правительств на открытии ОИ-2024.

По данным МИД Франции, также ожидается присутствие около 160 министров спорта. Это сделает церемонию открытия Олимпиады-2024 первой в истории по количеству высокопоставленных делегаций. 

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен встретиться с главами государств в Елисейском дворце за несколько часов до начала олимпийского парада на Сене. Также Макрон проведет совместный с МОК саммит, посвященный будущему спорта. 

Для обеспечения безопасности церемонии открытия Игр будет развернута беспрецедентная кампания, включающая 45 тысяч сотрудников французских сил безопасности, 24 тысячи сотрудников частной охраны и около 18 тысяч военных. 

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1 комментарий
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« как здорово , что все вы здесь сегодня собрались « пропел один известный чел и попросил принести чемоданчик
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