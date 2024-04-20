Фетисов о Макроне: «Какое перемирие? Надо было начинать с допуска россиян и белорусов на ОИ. Наделенные властью люди рассказывают хрень»

Теги Вячеслав Фетисов Париж-2024 Политика Матч ТВ Эммануэль Макрон брань Хоккей

Вячеслав Фетисов оценил высказывание Эммануэля Макрона про Олимпиаду-2024.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее предложил перемирие на время Олимпиады-2024 в Париже.

«У них там много чего звучит. Мэр Парижа говорит русским: «Мы вас не ждем здесь». Это что за хрень такая?

Президент Макрон говорит что‑то о перемирии. Какое перемирие? А кто у нас поедет туда? 10 человек, которых лишили права отбора? О каком перемирии можно сейчас разговаривать?

Перемирие надо было начинать с того, чтобы допускать наших и белорусских спортсменов на Олимпиаду. Вот тогда было бы понятно, что это перемирие.

Спорт должен нести свои функции – строить мосты, соответствовать истории, традициям и принципам, которые были заложены 100 лет назад.

А сейчас мы слышим какие‑то глупые высказывания.

Люди, которые наделены властными полномочиями, рассказывают какую‑то хрень», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

31 комментарий
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"Наделенные властью люди рассказывают хрень"- тут не поспоришь.
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Холуём быть у тебя Славик лучше получается, чем даже в хоккей играть
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Это он про кого?! Не пойму никак
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Ответ Куприн
"Наделенные властью люди рассказывают хрень"- тут не поспоришь.
Так Славик скоро Назарова и Кожевникова переплюнет.
Очень быстро движется в том направлении..
+11
-2
+9
Ответ Куприн
"Наделенные властью люди рассказывают хрень"- тут не поспоришь.
Так можно озаглавить сборник цитат или автобиографию Фетисова.
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чем ближе к кормушке, тем больший сюр в словах
+8
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Фетисов разучился говорить по-человечески. Слава, начни читать.
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Главного носителя хрени, скреп, освободителя от гнёта народов и мира во всём мире, Славик Фетисов знает лично, в том числе и как лучшего снайпера всех времён и народов, играя с ним на одной хоккейной площадке!!!….
+6
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+2
Ответ Леопардер
Комментарий удален модератором
ну соцопросы показывают обратное: население страны абсолютно не заинтересовано в войнах.
население страны в целом миролюбивое, доброжелательное, в известной мере уставшее (от "геополитики", ковида, правок конституции, отсутствия реальных социальных лифтов и пр.). среднестатистический гражданин страны - это 43-летняя женщина, которая живет так, как живет путинский(!) средний класс. интересы и приоритеты такой женщины очевидны: дети, дача, маникюр, смишьные ролики в соцсетях (в том числе запрещенных)... и, разумеется, она вполне человечна))

просто есть меньшинство - очень крикливое, прямо-таки визжащее - оно-то и забивает инфопространство.
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«О каком перемирии можно сейчас разговаривать?
Перемирие надо было начинать с того, чтобы допускать наших и белорусских спортсменов на Олимпиаду»
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Все-таки Славик изрядный муд... ну, скажем, мудрец... да, мудрец. Если пользоваться его логикой, то сейчас любой управдом может говорить жильцам в ответ на жалобы:

— О каком ремонте лифта можно сейчас разговаривать?
Ремонт лифта надо было начинать с того, чтобы допускать наших и белорусских спортсменов на Олимпиаду
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Отдай свои американские квартиры в помощь... А кстати, где твои дети, мой бывший кумир,?
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"Когда вы говорите, Иван Васильевич, такое впечатление, что вы бредите."
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Ответ Олег Кузнецов
Комментарий скрыт
А чего с Макрона брать? Они самому руководству россиян и украинцев до одного места
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Ответ Леопардер
Комментарий удален модератором
Да нет, это всё же боты. Они появляются в новостях, где в заголовке присутствуют слова мок, макрон, олимпиада, бах и тд. Если же эта тема задевается косвенно, без явного упоминания в тексте новости, то комментарии относительно адекватные
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"Потому, что эти часы стали врать. - А мне кажется, что они идут правильно, а врёт кто-то совсем другой". (Летучая мышь). Как вам это, Вячеслав, не наводит на мысли?
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Гляжу себя как в зеркало , до головокружения ....
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Вспомнилась древняя мудрость «дурак всегда винит других, умный всегда винит себя, но мудрый не винит ни кого»
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Комментарий удален пользователем
Ответ StolCh
Это он про кого?! Не пойму никак
Да если по-хорошему, то про всех.
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Комментарий удален модератором
Ответ philadelphia7650
ну соцопросы показывают обратное: население страны абсолютно не заинтересовано в войнах. население страны в целом миролюбивое, доброжелательное, в известной мере уставшее (от "геополитики", ковида, правок конституции, отсутствия реальных социальных лифтов и пр.). среднестатистический гражданин страны - это 43-летняя женщина, которая живет так, как живет путинский(!) средний класс. интересы и приоритеты такой женщины очевидны: дети, дача, маникюр, смишьные ролики в соцсетях (в том числе запрещенных)... и, разумеется, она вполне человечна)) просто есть меньшинство - очень крикливое, прямо-таки визжащее - оно-то и забивает инфопространство.
Согласен. Меньшинство визжащее и при этом гниловато-подловатенькое, что характерно.
Где в моём комментарии было хоть что-то нарушающее правила? Однако "комментарий удалён модератором" 🤷🏻‍♂️
Думаю, это и есть самая глубина проблемы. Визжащее меньшинство у нас добирается до власти, причём даже в самом мелком и мелочном её проявлении (как здесь, например). А адекватному большинству зачастую просто лень от этой грязи избавиться. Вот она и приживается на местах, купается и нежится в своем гниловато-подловатенькой вседозволенности. А мы молчим. Это я про модерацию спортс.ру, если что
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