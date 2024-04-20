Фетисов о Макроне: «Какое перемирие? Надо было начинать с допуска россиян и белорусов на ОИ. Наделенные властью люди рассказывают хрень»
Вячеслав Фетисов оценил высказывание Эммануэля Макрона про Олимпиаду-2024.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее предложил перемирие на время Олимпиады-2024 в Париже.
«У них там много чего звучит. Мэр Парижа говорит русским: «Мы вас не ждем здесь». Это что за хрень такая?
Президент Макрон говорит что‑то о перемирии. Какое перемирие? А кто у нас поедет туда? 10 человек, которых лишили права отбора? О каком перемирии можно сейчас разговаривать?
Перемирие надо было начинать с того, чтобы допускать наших и белорусских спортсменов на Олимпиаду. Вот тогда было бы понятно, что это перемирие.
Спорт должен нести свои функции – строить мосты, соответствовать истории, традициям и принципам, которые были заложены 100 лет назад.
А сейчас мы слышим какие‑то глупые высказывания.
Люди, которые наделены властными полномочиями, рассказывают какую‑то хрень», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
Очень быстро движется в том направлении..
население страны в целом миролюбивое, доброжелательное, в известной мере уставшее (от "геополитики", ковида, правок конституции, отсутствия реальных социальных лифтов и пр.). среднестатистический гражданин страны - это 43-летняя женщина, которая живет так, как живет путинский(!) средний класс. интересы и приоритеты такой женщины очевидны: дети, дача, маникюр, смишьные ролики в соцсетях (в том числе запрещенных)... и, разумеется, она вполне человечна))
просто есть меньшинство - очень крикливое, прямо-таки визжащее - оно-то и забивает инфопространство.
Перемирие надо было начинать с того, чтобы допускать наших и белорусских спортсменов на Олимпиаду»
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Все-таки Славик изрядный муд... ну, скажем, мудрец... да, мудрец. Если пользоваться его логикой, то сейчас любой управдом может говорить жильцам в ответ на жалобы:
— О каком ремонте лифта можно сейчас разговаривать?
Ремонт лифта надо было начинать с того, чтобы допускать наших и белорусских спортсменов на Олимпиаду
Где в моём комментарии было хоть что-то нарушающее правила? Однако "комментарий удалён модератором" 🤷🏻♂️
Думаю, это и есть самая глубина проблемы. Визжащее меньшинство у нас добирается до власти, причём даже в самом мелком и мелочном её проявлении (как здесь, например). А адекватному большинству зачастую просто лень от этой грязи избавиться. Вот она и приживается на местах, купается и нежится в своем гниловато-подловатенькой вседозволенности. А мы молчим. Это я про модерацию спортс.ру, если что