Фетисов о Макроне: «Какое перемирие? Надо было начинать с допуска россиян и белорусов на ОИ. Наделенные властью люди рассказывают хрень»

Вячеслав Фетисов оценил высказывание Эммануэля Макрона про Олимпиаду-2024.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее предложил перемирие на время Олимпиады-2024 в Париже.

«У них там много чего звучит. Мэр Парижа говорит русским: «Мы вас не ждем здесь». Это что за хрень такая?

Президент Макрон говорит что‑то о перемирии. Какое перемирие? А кто у нас поедет туда? 10 человек, которых лишили права отбора? О каком перемирии можно сейчас разговаривать?

Перемирие надо было начинать с того, чтобы допускать наших и белорусских спортсменов на Олимпиаду. Вот тогда было бы понятно, что это перемирие.

Спорт должен нести свои функции – строить мосты, соответствовать истории, традициям и принципам, которые были заложены 100 лет назад.

А сейчас мы слышим какие‑то глупые высказывания.

Люди, которые наделены властными полномочиями, рассказывают какую‑то хрень», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.