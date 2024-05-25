Парад спортсменов в следующем году пройдет на Красной площади
В 2025 году парад спортсменов пройдет на Красной площади.
Об этом сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев во время спортивного парада-шествия на выставке-форуме «Россия».
В нынешнем году мероприятие прошло на ВДНХ.
«В 1919 году эта замечательная традиция шествия спортсменов физкультурников была инициирована, с 1931 по 1954 год эти шествия регулярно проводились, собирали сотни тысяч [человек].
Эта замечательная традиция была утеряна, лишь благодаря нашему национальному лидеру мы возрождаем эту замечательную акцию.
В следующем году мы планируем с вами вместе пройти по Красной площади и будем к этому готовиться. Сегодня мы увидели наших лучших спортсменов, вместе с подрастающими чемпионами, увидели паралимпийцев – низкий вам поклон», – сказал Дегтярев.
Следующий спортивный парад планируется провести в День физкультурника, который отмечается 10 августа.
прошлое ...
Фото с девочкой на руках вождя будет ?
не одни же москвичи там маршеровали? и чьи портреты несли? И кто принимал этот парад? надеюсь народу покажут
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