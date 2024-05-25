Парад спортсменов в следующем году пройдет на Красной площади

В 2025 году парад спортсменов пройдет на Красной площади.

Об этом сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев во время спортивного парада-шествия на выставке-форуме «Россия».

В нынешнем году мероприятие прошло на ВДНХ.

«В 1919 году эта замечательная традиция шествия спортсменов физкультурников была инициирована, с 1931 по 1954 год эти шествия регулярно проводились, собирали сотни тысяч [человек].

Эта замечательная традиция была утеряна, лишь благодаря нашему национальному лидеру мы возрождаем эту замечательную акцию.

В следующем году мы планируем с вами вместе пройти по Красной площади и будем к этому готовиться. Сегодня мы увидели наших лучших спортсменов, вместе с подрастающими чемпионами, увидели паралимпийцев – низкий вам поклон», – сказал Дегтярев.

Следующий спортивный парад планируется провести в День физкультурника, который отмечается 10 августа.