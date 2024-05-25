Парад спортсменов в следующем году пройдет на Красной площади

Теги Михаил Дегтярев ТАСС Легкая атлетика

В 2025 году парад спортсменов пройдет на Красной площади.

Об этом сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев во время спортивного парада-шествия на выставке-форуме «Россия».

В нынешнем году мероприятие прошло на ВДНХ.

«В 1919 году эта замечательная традиция шествия спортсменов физкультурников была инициирована, с 1931 по 1954 год эти шествия регулярно проводились, собирали сотни тысяч [человек].

Эта замечательная традиция была утеряна, лишь благодаря нашему национальному лидеру мы возрождаем эту замечательную акцию.

В следующем году мы планируем с вами вместе пройти по Красной площади и будем к этому готовиться. Сегодня мы увидели наших лучших спортсменов, вместе с подрастающими чемпионами, увидели паралимпийцев – низкий вам поклон», – сказал Дегтярев. 

Следующий спортивный парад планируется провести в День физкультурника, который отмечается 10 августа. 

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8 комментариев
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Вперед, в прошлое! В уютный 1937 год!
+3
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Во как .... быстро мы начали возврат в светлейшее
прошлое ...

Фото с девочкой на руках вождя будет ?
+1
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Дурь какая-то...
+3
-3
0
почему нет сведений о количестве участников парада на ВДНХ? и из каких городов.
не одни же москвичи там маршеровали? и чьи портреты несли? И кто принимал этот парад? надеюсь народу покажут
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А я бы с удовольствием на парад олигархов в физкультурной форме на Красной площади посмотрела.И побольше машин с макетами их дворцов и яхт на прицепах.Вот бы народ порадовался.
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Почему бы и нет? Не вижу ничего плохого в проведении такого парада.
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Ответ Ебздрогыч
Вперед, в прошлое! В уютный 1937 год!
Да уж ...
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Ответ Железная Леди
почему нет сведений о количестве участников парада на ВДНХ? и из каких городов. не одни же москвичи там маршеровали? и чьи портреты несли? И кто принимал этот парад? надеюсь народу покажут
В смысле нет?
https://t.me/gowithRussia/6319
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