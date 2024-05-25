Михаил Мамиашвили: «У нас есть понимание по спискам в олимпийскую сборную. Эти списки МОК должен утвердить не позднее конца следующей недели»

МОК утвердит состав сборной России по борьбе на Игры не позднее конца следующей недели.

Об этом сообщил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

«На сегодняшний день у нас есть понимание по спискам в олимпийскую сборную, в него вошли в том числе те, кто выступал на чемпионатах мира, Европы и лицензионных турнирах.

Сейчас утверждение этих списков – зона ответственности Международного олимпийского комитета, а не Объединенного мира борьбы (UWW).

По нашей информации, эти списки должны утвердить не позднее конца следующей недели», – сообщил Мамиашвили.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены допущены в индивидуальном нейтральном статусе.