Михаил Мамиашвили: «У нас есть понимание по спискам в олимпийскую сборную. Эти списки МОК должен утвердить не позднее конца следующей недели»

Теги сборная России по борьбе Михаил Мамиашвили сборная России жен Париж-2024 ТАСС Борьба

МОК утвердит состав сборной России по борьбе на Игры не позднее конца следующей недели.

Об этом сообщил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

«На сегодняшний день у нас есть понимание по спискам в олимпийскую сборную, в него вошли в том числе те, кто выступал на чемпионатах мира, Европы и лицензионных турнирах.

Сейчас утверждение этих списков – зона ответственности Международного олимпийского комитета, а не Объединенного мира борьбы (UWW).

По нашей информации, эти списки должны утвердить не позднее конца следующей недели», – сообщил Мамиашвили.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены допущены в индивидуальном нейтральном статусе. 

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1 комментарий
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Так списки или понимание?. В любом случае борци молодцы. Караван идет.
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