Министр спорта Башкирии о «Салавате»: «Понимаем, какие комплексные мероприятия необходимо провести, чтобы поддержать клуб»

Теги Салават Юлаев КХЛ Политика ТАСС деньги Хоккей

Министр спорта Башкирии высказался о финансовой поддержке «Салавата Юлаева».

Руслан Хабибов ответил на вопрос о задолженности клуба перед игроками.

«Министерство спорта Республики Башкортостан на сегодняшний день понимает, какие необходимо провести комплексные мероприятия, для того чтобы в том числе поддержать хоккейный клуб «Салават Юлаев».

Руководство клуба это понимает, в том числе понимание есть с «Региональным фондом». Еще раз хочу сказать, что «Салават Юлаев» финансово поддерживался республикой и будет поддерживаться», – сказал министр спорта Башкирии Руслан Хабибов.

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1 комментарий
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у них каждый год есть какое то понимание какой то ситуации, и каждый год какая то бубуйня происходит
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