Министр спорта Башкирии о «Салавате»: «Понимаем, какие комплексные мероприятия необходимо провести, чтобы поддержать клуб»

Министр спорта Башкирии высказался о финансовой поддержке «Салавата Юлаева».

Руслан Хабибов ответил на вопрос о задолженности клуба перед игроками.

«Министерство спорта Республики Башкортостан на сегодняшний день понимает, какие необходимо провести комплексные мероприятия, для того чтобы в том числе поддержать хоккейный клуб «Салават Юлаев».

Руководство клуба это понимает, в том числе понимание есть с «Региональным фондом». Еще раз хочу сказать, что « » финансово поддерживался республикой и будет поддерживаться», – сказал министр спорта Башкирии Руслан Хабибов.

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